Les musiciens de Bonsoir bonsoir, Julie et Tony, lancent un nouvel extrait radio

Les Twenty-Nines, le band qui accompagne Jean-Philippe Wauthier du lundi au jeudi à Bonsoir bonsoir, ont récemment fait paraître un nouveau single intitulé « Perdus ».

Sur la chanson, on peut entendre les voix du rappeur Koriass et de la chanteuse soul et R&B Léonie Gray.

Un hymne estival parfait, que vous pouvez écouter au bas de l'article.

Le duo Twenty-Nines avait aussi écrit et composé la pièce « Bateau » en 2022, chantée par Fred Fortin.

Il faut dire que Julie Lamontagne et Tony Albino sont devenus des personnages importants de l'univers de Bonsoir bonsoir alors que l'animateur les taquine affectueusement depuis des années. Les téléspectateurs les ont adoptés et lorsqu'ils se font moins présents à l'émission pour une raison ou pour une autre, il y a des récriminations sur les réseaux sociaux.

À noter que Julie Lamontagne, forte de quatre albums, a fondé il y a quelques mois Les Disques Juliette, une maison de disque axée sur le talent féminin. Le label s'occupe notamment de la carrière de Queenie, découverte à Star Académie.