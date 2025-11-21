Les téléspectateurs se prononcent sur la nouvelle intrigue d'Indéfendable

Cette semaine dans Indéfendable, une nouvelle intrigue inquiétante a été lancée, tandis que plusieurs adolescents ont mis fin à leur vie dans des circonstances tragiques et inexpliquées, dans un même quartier de Montréal. L'un d'eux, Théo Gadbois (Loïc Oliviera), a toutefois survécu à une surdose de Fentanyl. Il a donc pu expliquer aux policiers ce qui l'avait conduit vers cette solution drastique et définitive.

C'est dans ce contexte que nous avons fait la rencontre du nouveau personnage de David La Haye, Jacques Grégoire, un bibliothécaire apprécié de tous les jeunes du coin. Pourtant, au terme d'une enquête de la police, celui-ci a été accusé d'avoir encouragé la mort de ces adolescents. Évidemment, il prétend le contraire... Est-il vraiment le Confesseur, celui qui se fait passer pour une intelligence artificielle pour encourager au pire?

Les téléspectateurs se prononcent en grand nombre sur les réseaux sociaux depuis le début de l'intrigue. Plusieurs mentionnent évidemment leur plaisir de retrouver David La Haye à l'écran :

« David La Haye quel acteur il te fait comprendre l’émotion juste par sont regard y’a pas besoin de dire un mot »

« Vraiment le fun de revoir David La Haye »

Plus encore, bien des adeptes pensent que Jacques Grégoire est coupable, avant même qu'il se soit entretenu avec son avocat :

« Jacques je crois qu'il a qq chose à voir avec ça »

« je trouve ça louche que Jacques Grégoire soit si près des jeunes »

« Il n'a pas la figure de la confiance! »

« Jacques Grégoire inspire méfiance. »

Comme d'autres le mentionnent, l'habit ne fait pas le moine et il faudra patienter avant de découvrir si Jacques Grégoire est un bon ou un méchant. Plusieurs émettent des doutes :

« Il semblait surpris de son arrestation Jacques Grégoire, pas certain que c'est lui, une bibliothèque beaucoup de gens peuvent avoir accès à un ordinateur. A suivre. »

« Habituellement, ils nous envoient a gauche alors que ca se passe a droite. Donc le gars doit être innocent. on commence a connaître les pattern »

Quoi qu'il en soit, cette intrigue promet de nous captiver pendant encore plusieurs épisodes.

Saluons au passage la performance d'un comédien qui s'illustre dans cette histoire, Sylvio Archambault (voir sa photo ici), qui donne vie au sergent-détective Chevrier avec beaucoup d'authenticité et de finesse. On aimerait voir ce personnage plus souvent!

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA, et ce, jusqu'au jeudi 11 décembre.

Consultez ici notre calendrier de la rentrée hivernale pour savoir quand reprendront vos émissions préférées.