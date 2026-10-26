Les téléspectateurs reprochent ceci à Tout le monde en parle cette saison

Depuis le départ de Dany Turcotte à titre de fou du roi, des coanimateurs différents se succèdent à Tout le monde en parle.

L'an dernier, les mêmes visages apparaissaient dans ce rôle délicat les uns après les autres. En début de saison, on nous a affirmé que les trois collaborateurs réguliers seraient de retour, mais Kim Lévesque-Lizotte manque toujours à l'appel.

Ainsi, depuis six semaines, seulement MC Gilles, Pierre-Yves Lord et Jean-Sébastien Girard se sont échangés le siège. Ces deux derniers n'y sont passés qu'une seule fois alors que MC Gilles a fait pas moins de quatre visites.

Les téléspectateurs ont commencé à déplorer le fait qu'aucune femme n'ait eu la chance de participer à la liturgie radio-canadienne cet automne.

Bien sûr, même si tout le monde reçoit son lot de haine lorsqu'ils visitent ce plateau - et encore plus dans le rôle de coanimateur - ce sont généralement les femmes qui récoltent les commentaires les plus violents. Kim aurait-elle décidé de ne pas s'infliger cette lapidation publique cette fois? Possible, mais on présume qu'elle est plutôt très occupée ailleurs.

Kim développe présentement deux nouvelles séries télé. La première s'intitule Le système et est produite par ALSO, la boîte de Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault, tandis que la seconde est l'adaptation du roman Au lac D'Amour de Sarah-Maude Beauchesne, produite par Sphère Média. Les deux projets doivent être diffusés ensuite sur Crave.

Chose certaine, le public réclame une présence féminine à la gauche de Guy A. Lepage. On espère donc que Kim pourra se libérer bientôt et co-officier la messe du dimanche. Sinon, plusieurs femmes pertinentes et audacieuses pourraient la remplacer. On pense d'emblée à Anne-Elisabeth Bossé, qui est toujours très drôle et vive d'esprit lors de ses visites à l'émission.

Tout le monde en parle est présenté les dimanches soirs à 20 h.