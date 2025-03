Plusieurs téléspectateurs réclamaient Sonia Benezra à Bonsoir Bonsoir : L'animatrice commente

Il y a quelques jours, on apprenait avec tristesse que l'animateur Jean-Philippe Wauthier devait prendre une pause professionnelle, en raison d'un épuisement. Celui-ci souhaite, avec raison, privilégier sa santé et nous saluons son initiative.

Ce faisant, celui-ci a dû mettre de côté certains projets professionnels, dont Bonsoir Bonsoir.

En ce sens, nombreux sont les téléspectateurs qui ont pensé à Sonia Benezra pour remplacer temporairement l'animateur cet été, le temps qu'il se rétablisse. Sur les réseaux sociaux, les commentaires en ce sens sont récurrents. L'animatrice avait remplacé Jean-Philippe il y a deux ans, lors de ses vacances estivales. Ce fut le cas aussi pour Alexandre Barrette lors d'une précédente saison.

Nous avons demandé à Sonia Benezra ce qu'il en était et voici la réponse qu'elle a transmise à Showbizz.net :

« Je suis tellement touchée par la réaction des gens. Il y a deux ans, j’ai remplacé JP à Bonsoir Bonsoir. Ça fut une si belle expérience. Des retrouvailles avec mes amis artistes et bien sûr, le plus important, le public. La réaction a dépassé toutes mes attentes. Ouf!! L’amour et la fidélité du public ne cessent jamais de m’émerveiller après tant d’années…

Si je pouvais remercier chaque personne qui a pris le temps d’écrire un gentil mot à mon égard, je le ferais avec tout mon cœur.

Je souhaite un prompt rétablissement à Jean-Philippe que j’aime profondément, et une belle saison à tous! »

Le choix s'est finalement porté vers Marie-Claude Barrette, animatrice chevronnée qu'on retrouve à la barre du populaire balado Ouvre ton jeu depuis quelques années. On la verra aussi animer un nouveau concept à Canal Vie bientôt. Vous pouvez aussi découvrir son documentaire Marie contre Goliath, qui raconte son combat contre Meta et les fraudes en ligne, ce soir à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.

En outre, il s'agit d'un très bon choix de la production, qui semble d'ailleurs faire l'unanimité sur les réseaux sociaux, si ce n'est des nombreux messages qui réclament Sonia Benezra. Marie-Claude a certainement l'expérience, le talent et la bienveillance pour animer ce rendez-vous estival avec brio.

C'est à ne pas manquer à compter du lundi 7 avril à 21 h sur les ondes d'ICI Télé.

Par ailleurs, nous continuons de souhaiter des retrouvailles avec Sonia Benezra, sous une forme ou une autre. On lance ça dans l'univers!