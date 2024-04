Les téléspectateurs proposent un nouveau coanimateur pour la prochaine saison de TLMEP

Lors de la dernière émission régulière de l'année de Tout le monde en parle dimanche passé, quelques téléspectateurs ont mentionné leur intérêt de voir de nouveaux visages aux côtés de Guy A. Lepage l'an prochain.

L'un des invités de la soirée du 21 avril dernier serait un candidat parfait pour ce rôle. L'humoriste Philippe-Audrey Larrue St-Jacques aurait la culture générale, la curiosité et l'éloquence nécessaires pour assumer cette position délicate.

Il a d'ailleurs tenté une question à Sophie Grégoire lors de son passage sur le plateau de Tout le monde en parle qui a créé deux camps au sein des téléspectateurs : ceux qui étaient emballés par son audace et ceux qui l'ont trouvé irrespectueux.

Il a dit ceci : « J'ai une question pour vous et c'est peut-être indiscret donc je m'excuse d'avance, mais quand on est femme d'un premier ministre, on a une image internationale, on est en relation avec des pays. À quel point c'est considéré l'image d'un premier ministre divorcé? [...] L'image du Canada est un peu incarné par votre couple, donc le fait que vous êtes divorcés, est-ce que c'est tenu en compte à un moment donné? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous dire : "Là, peut-être qu'avec l'Ouzbékistan [par exemple], ça va moins bien passer nos relations"? »

Sophie Grégoire n'était pas emballée par la question. « Trois choses. Un : je ne suis pas divorcée, je suis séparée. Deux : il n'y a personne qui est venu me parler de ça de cette manière-là. Ils n'oseraient jamais, oublie ça. D'ailleurs, l'équipe est beaucoup trop saine d'esprit pour même aller là, je trouve ça assez bizarre et malsain cette pensée-là, mais bon... Et, trois : il va falloir que, dans notre société, on redéfinisse notre maturité émotionnelle. [...] »

Peut-être faudrait-il à Philippe-Audrey Larrue St-Jacques un peu d'expérience pour trouver le courage d'assumer ces questions, aussi « indiscrètes » soient-elles, mais il pourrait, en effet, être un candidat intéressant pour le poste de fou du roi 2.0.

Rappelons que Tommy Néron, qui avait soulevé les passions lors de sa dernière visite à Tout le monde en parle, serait aussi un prétendant attrayant pour le rôle de coanimateur. D'ailleurs, le script-éditeur André Ducharme était bien d'accord avec nous lorsque nous avons évoqué son nom en entrevue au mois de février... À suivre!