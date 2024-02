Tommy Néron était de passage à l'émission de radio de Marie-Louise Arsenault, Tout peut arriver, samedi soir dernier.

L'humoriste est, entre autres, revenu sur l'escarmouche qu'il a eue avec le politicien Denis Coderre à Tout le monde en parle. Rappelez-vous les faits ici.

L'animatrice lui a d'abord demandé s'il avait eu cette fameuse discussion avec l'homme politique, une invitation assez cassante que lui avait faite ce dernier en direct.

« Il est venu me dire que j'avais un accent du Lac-Saint-Jean, c'était pas mal ça notre discussion. C'est un politicien. Devant les caméras, il est fâché, et après il était comme : "bon, parfait". Je l'ai recroisé dans un restaurant deux semaines après. [...] Il m'a un peu rien dit. »

Cet échange brûlant entre Tommy Néron et Denis Coderre a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Son attitude envers l'entrepreneur Luc Poirier a aussi été critiquée.

« Il y a beaucoup de monde sur internet qui m'ont reproché de lui avoir manqué de respect et tout ça, mais c'est un homme qui a eu du succès, on ne peut pas lui enlever. Mais, c'est vrai que c'est malaisant de célébrer la richesse d'un homme en pleine crise du logement quand la business des portes, ça nuit. [...] Ce n'est pas censé être une business se loger. Il y a une loi qui est passée qu'on ne peut plus passer notre bail à quelqu'un. Je trouvais ça absurde d'être sur ce plateau-là et qu'on ne parle pas de ça. C'est ben beau avoir plus de logements, mais si ce sont tous des logements de luxe, les prix vont continuer de monter. »

Il ajoute : « Je trouve que c'est un peu se mentir de se dire qu'un homme qui fait du profit pour lui va être une des solutions à la crise du logement. J'aurais été intéressé d'avoir sa réponse, mais M. Coderre [s'en est mêlé]. »

Tommy Néron a reçu des remontrances de toutes sortes sur les réseaux sociaux. « On m'a dit que j'étais jaloux, ça, c'est beaucoup du monde qui portait des camisoles qui m'ont dit ça. Je me suis fait reprocher tout, de ma tuque à comment je parlais. À un moment, j'ai tutoyé M. Poirer. Tout. Les gens qui ne m'aimaient pas, c'est allé de tout bord, tout côté. »

« Je pense que ça prouve que c'est dur d'avoir une discussion parce que je n'ai pas insulté l'homme, je ne lui ai pas dit : "heille, maudit cave", je lui ai posé une question, et ç'a fâché le monde. Alors que c'est une question qui touche 95 % des Québécois. Il n'y a pas beaucoup de monde qui n'est pas touché par le coût de la vie qui monte de tout bord, tout côté. »

Sa visite controversée à Tout le monde en parle aura été très bénéfique pour sa carrière. Marie-Louise Arsenault mentionnait d'ailleurs que le téléphone sonnait chez son agent depuis l'évènement. « Ça va très bien de ce côté-là », indique l'humoriste en nomination aux Olivier dans la catégorie « Découverte de l'année ».

Vous pouvez réécouter l'émission Tout peut arriver sur l'application OHdio de Radio-Canada.