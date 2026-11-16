Les téléspectateurs pensent que ce couple gagnera OD Panama

Dimanche à OD Panama, nous avons découvert qui était les trois couples finalistes pour le grand prix d'une valeur de près d'un demi-million de dollars.

Il s'agit de Billy et Emilie, Enzo et Emma ainsi que Mathieu et Alexandrie.

Le public a déjà commencé à voter, mais a aussi mentionné allègrement son mécontentement. Lisez le tout ici.

Des centaines de personnes ont révélé quel a été leur choix, ce qui nous permet de découvrir qui sont les préférés du public.

Pour le moment, Billy et Emilie semblent en légère avance, mais Enzo et Emma ne sont pas très loin derrière. Ce sera une chaude lutte entre les deux couples. Nous ne serions d'ailleurs pas surpris qu'on annonce dimanche prochain, en direct, que les deux couples aient pris l'avance chacun leur tour.

Mathieu et Alexandrie ne sont pas écartés non plus, mais n'ont pas la même faveur des téléspectateurs.

À noter que les couples préférés d'OD ont été évincés juste avant la finale ou pendant le voyage à Tenerife. Juliette et Alexis ont quitté la semaine dernière alors qu'Alanna et Tristan ont été éliminés à la ligne d'arrivée.

Précisons que Juliette et Alexis ont apporté des précisions quant à leur relation. À lire ici.

Les quotidiennes d'OD se poursuivent cette semaine, du lundi au jeudi à 18 h 30. Nous aurons droit à un retour sur la saison et aurons des nouvelles des candidats toujours dans la course.