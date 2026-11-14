OD Panama : Juliette et Alexis apportent des précisions sur leur relation

Juliette et Alexis ont annoncé sur leurs réseaux sociaux qu'ils se considéraient aujourd'hui comme un couple.

« On s'aime beaucoup. On est choyé d'être ensemble. On est deux personnes full similaires. Ça fait du bien de vivre ensemble. Le chalet des exclus, ça a été un plaisir. On a appris à se connaître encore plus. On a eu de très beaux moments. On s'est fait des petites dates au chalet », nous dit Alexis.

Ils tiennent à apporter quelques précisions quant à leur relation et les perceptions des gens.

Juliette précise : « C'est sûr qu'il y a des gens qui étaient comme : "mon Dieu, une semaine sur deux, ils sont un couple ouvert?". Il y a une fille qui a fait une story et qui disait : "Comment on fait pour s'introduire dans leur couple? Fait-il passer des auditions?" »

On est monogame. On ne va pas se mettre à faire des trips à gauche à droite.

« On n'ouvre pas les candidatures », ajoute Alexis. « On s'aime. On veut s'aimer tous seul ensemble. C'est ça qui est important. »

Alexis nous mentionne également qu'il y a un moment que nous n'avons pas vu dans OD Panama et il s'agit sa nuit avec Juliette en voyage.

« C'est parce que c'est une caméra spéciale qui filme ces moments d'intimité là et elle était brisée. C'est une question qui est vraiment revenue souvent. Mon intention à l'égard de Juliette c'était de lui mentionner toute mon identité dans un moment ensemble, collés dans le lit. C'était le meilleur moment pour moi de pouvoir m'exprimer. Je ne l'ai pas eu ce moment-là. C'est pour ça que ça me trottait tellement dans la tête entre notre voyage et le party boîte de nuit. J'avais peur que d'autres candidats de la maison des filles lui mentionnent avant même que je puisse m'exprimer dans mes mots. Mes mots sont les bons, c'est ceux-là que je veux que ma blonde entende. C'était ma crainte. »

« Les filles ont été full respectueuses. Personne ne m'a parlé de rien », poursuit Juliette.

Nous pourrons revoir Alexis et Juliette lors de L'heure de vérité le 29 novembre prochain, à 18 h 30, sur Noovo.