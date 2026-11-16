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En route vers la finale, le public d'OD Panama exprime son mécontentement

« Il devrait y avoir une case "autre" avec la mention "précisez" ».

OD Panama
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily
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Dimanche, à OD Panama, le couple d'Imane et d'Olivier ont été éliminés et n'ont pas pu participer au voyage final. Puis, à destination, un autre couple s'est vu se faire couper l'herbe sous le pied, soit Alanna et Tristan.

Le public n'est pas satisfait des trois couples finalistes et l'a exprimé très vocalement sur les réseaux sociaux après la diffusion de l'émission.

  • « Est-ce qu'on peut en choisir aucun 😂😂😂 mon doux! Première année que ça m'arrive ! Même pas un couple qui est "'moins pire " que les autres ! »
  • « L'année prochaine, pouvez-vous remettre les jeux pour décider qui se rend en finale, parce que ce sont toujours les mêmes clans qui décident de tout ; l'année passée, c'était pareil. »
  • « Bon bah on boycotte le vote y'a des personnes que j'apprécie, mais pas avec qui il ou elle sont ou carrément le couple... donc pour moi aucun couple aura mon vote 🫠🫠 »
  • « Je ne veux pas voter pour Emma, ni Alexandrie, ni Émilie... Ça augure mal pour mon vote 😩😅😂 »
  • « Les 3 pires couples selon moi, mais bon c'est mon avis »
  • « Le mot "couple" est de trop 😂 »
  • « Les meilleurs couples sont éliminés, alors aucun 😅 »
  • « Il devrait y avoir une case "autre" avec la mention "précisez" »
  • « Année de bouette 🙄 »

On se rappellera qu'une situation similaire a eu lieu l'an passé alors que les téléspectateurs ne croyaient pas en la sincérité des trois couples finalistes.

Il faudra être à l'écoute dimanche soir prochain, à 18 h 30, pour découvrir l'identité des gagnants d'OD Panama.

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