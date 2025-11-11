Les téléspectateurs envoie un message aux auteurs d'Avant le crash

Lundi était diffusée la grande finale de la série Avant le crash.

Cette descente aux enfers s'est conclue par un décès pour le moins frappant. La jeune Florence (Irlande Côté) a succombé à une surdose. L'adolescente est morte seule, sur le divan du condo de luxe de celui qu'elle considérait comme sa soupape pour affronter la cruauté du monde. Marc-André (Éric Bruneau) a ignoré son dernier message texte et lorsqu'il a décidé de s'occuper d'elle, il était déjà trop tard...

« Oufff, cette dernière frappante ! »

« Finale choc pas à peu près. Dommage que ce soit celle qui avait une vision d’espoir de ce qui devrait être la vie qui disparaisse tandis que ces adultes fuck restent en vie. »

« Toute une claque cette finale.... »

« C’était captivant, intelligent, actuel et surtout avec un bon rythme, bravo. »

« Que j’ai braillé sur cette scène! Omg!! »

« Mais quelle série!!! Quelle finale!!! »

« J’ai tellement pleuré 😭😢😭 OMG quel chef d’oeuvre cette série!! Toute un tsunami la finale wowww!!! Je suis en deuil …🖤 »

« Cet épisode est une source de réflexion tant personnelle que collective. »

« Magistral ! »

« Il y a une grande leçon à tirer de ca !!!!! Bravo »

« WoW! Difficile de trouver les mots pour décrire cette incroyable finale! »

Si certains mentionnent avoir été déçus, la plupart s'extasient face à la qualité des textes des auteurs Kim Lévesque-Lizotte et Éric Bruneau, à la grandiloquence du jeu des acteurs et la réalisation habitée de Stéphane Lapointe.

Les fans de la série ont aussi envoyé un message clair aux auteurs :

« J’en voudrais encore, genre après le crash 🙃 »

« Ça prendrait une autre saison genre 5 ans plus tard. »

« Une suite de leur vie dans 5 ou 10 ans »

« Il faudrait une série "Après le crash" maintenant »

« J’espère une saison 4 🤩 »

« À quand la suite 10 ans plus tard. »

Finiront-ils par succomber à la pression populaire et écrire un Après le crash dans quelques années? On l'espère de tout coeur!

Éric Bruneau explique ici pourquoi la saison se conclut après trois saisons.