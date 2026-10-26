Les téléspectateurs émettent une hypothèse pour cette intrigue dans Indomptables

La deuxième moitié de saison d'Indomptables bat son plein, alors que les secrets et les rivalités continuent de s'accumuler à St-Aubertin.

Parmi les intrigues qui piquent le plus notre curiosité dans la série, on pense bien sûr à cet enfant que Julie (Marilou Morin) aurait eu avec son beau-père, Philippe Richer (Benoît Gouin), alors qu'elle n'avait que 18 ans. Un enfant qu'elle pense mort-né, jusqu'à ce que la vérité éclate.

Cette semaine, il y aura une évolution dans ce dossier, bien que les téléspectateurs n'auront pas encore toutes les réponses qu'ils espèrent. Cela ne les empêche pas de faire des hypothèses... Le public pense en effet avoir trouvé l'enfant de Julie avant même les personnages de la série.

Selon eux, il s'agirait de Louis (Félix-Antoine Bénard), celui qui a été élevé comme le fils de Michel Martineau (Stéphane Demers), jusqu'à ce qu'il apprenne l'identité de son vrai père, René Vaillancourt (Stéphane Jacques), désormais décédé. Les téléspectateurs se demandent : est-ce bien la vraie histoire derrière la naissance de Louis? Il est vrai que ce personnage est dans l'âge qu'aurait le fils de Julie, soit 20 ans.

Difficile de se faire une tête à ce sujet, puisqu'il aurait été difficile pour la mère Martineau de feindre une grossesse et d'élever cet enfant comme le sien, alors qu'il s'agirait en fait de l'enfant de Julie et Philippe. Pourquoi aurait-elle fait cela?

Loin de résoudre l'affaire, les téléspectateurs ajoutent à nos doutes : qui est vraiment l'enfant de Julie? Pourrait-ce être Florence Delorme (Marilou Forgues), cette jeune femme qui éprouve des problèmes de santé qui l'empêchent de vivre sa passion pour l'équitation? Y a-t-il d'autres candidats dans les personnages que nous connaissons déjà? Peut-être William Morin (Zachary Evrard) qui veut mettre de bâtons dans les roues du propriétaire du bar de St-Aubertin? Malheureusement, nous ne sommes pas dans le secret des dieux.

Il faudra poursuivre notre écoute pour le découvrir, alors qu'Indomptables se poursuit les mercredis à 20 h sur les ondes de TVA.

Évidemment, on continue d'espérer que la production d'Indomptables nous annonce une suite à cette première saison. Le comédien Félix-Antoine Duval nous en parlait récemment.