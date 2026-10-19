Félix-Antoine Duval se confie sur la finale et sur le futur de la série Indomptables

Il n'y aurait pas de suite pour l'instant en ce qui concerne la série Indomptables, dont la conclusion sera diffusée en décembre 2026. Ça, on le sait depuis un moment déjà. Nous en avons discuté avec Félix-Antoine Duval jeudi dernier, sur le tapis rouge de la première médiatique du spectacle Félix, je me souviens.

L'acteur était aussi impatient que nous d'en apprendre davantage sur l'avenir de son personnage, le cowboy Sébastien Martineau, les discussions étant toujours en cours à savoir si éventuellement on pourrait poursuivre cette aventure, malgré les diminutions de budget. « C'est vraiment 50-50 en ce moment. Je pense qu'il y a des tests technologiques qui serviront peut-être à faire sauver du budget. Après ça, la question qui reste à évacuer, c'est la facture environnementale de cette affaire-là. [...] Qu'est-ce qui est le plus coûteux écologiquement parlant, de faire déplacer l'équipe au complet dans une location ou cette fameuse technologie dont je n'ose pas prononcer le nom? »

Il faisait bien entendu allusion ici à l'utilisation de l'intelligence artificielle. « Je n'en sais pas plus, mais je sais qu'on devrait en avoir des échos éminemment, dans les, paraîtrait-il, deux prochaines semaines. »

Le comédien nous confirmait donc que les autrices s'étaient bel et bien assises ensemble pour réécrire la fin et boucler ainsi la première saison. « La finale qu'on va avoir n'était pas celle prévue initialement. Ça gunnait un petit peu plus. »

C'est bouclé, mais ça pourrait continuer.

Celui qui a grandi à Beauceville nous confiait qu'il trouverait bien dommage que l'aventure s'arrête pour de bon. « Les gens embarquent beaucoup dans la facture visuelle aussi, ils trouvent ça beau, ils trouvent que ça fait différent. [...] On nous dit que les acteurs sont bons, que les histoires sont bonnes aussi, fait que c'est bien malheureux de mettre la hache là-dedans. »

On ne peut faire autrement que de croiser les doigts, tout comme lui, pour que les nouvelles à venir soient positives.

En attendant, Félix-Antoine nous confirmait qu'il n'était pas en reste. « J'ai une petite courbe dans une série à TVA qui n'est pas encore annoncée, mais ça ne saurait tarder. » L'acteur fait aussi partie de la distribution du premier film de Marc Carbonneau, l'un des réalisateurs d'Indéfendable, Au nord des hommes, qui traite de la crise de la masculinité, un sujet plutôt chaud de l'actualité. « Avant, la crise de la masculinité, on en parlait et c'était les Horloge biologique, Les Invincibles, ... là ça prend une tournure vraiment plate. »

Quand nous l'avons questionné au sujet du rôle qu'il tenait dans le film, il a été bref, mais concis. « Je vais te donner deux syllabes : gou-rou. » On peut dire qu'il s'y connait bien en la matière, après les rôles qu'il a incarnés dans les séries Doute raisonnable et Le dernier des Monstres.

La première du film Au nord des hommes aura lieu le 6 novembre prochain, lors du Festival Cinémania 2026. Indomptables est diffusée sur les ondes de TVA les mercredis 20 h et en rattrapage sur TVA+ ou sur illico+.