Les téléspectateurs émettent un souhait concernant ce personnage dans Antigang

Ce mercredi, dans Antigang, les téléspectatrices et téléspectateurs ont assisté à une scène particulièrement chargée, entre deux comédiennes grandement appréciées.

En effet, Karine (Katrine Duhaime), après avoir déballé son sac à la police concernant toutes les activités illicites entourant le Quickie, a décidé de faire ses valises et de quitter le Québec avec sa mère et ses enfants.

Avant de s'enfuir, celle-ci a toutefois tenu à venir voir sa complice de longue date, Fanny (Léane Labrèche-Dor), avec qui elle a fait la paix après des mois de querelles et de silence. Cela a donné lieu à une scène particulièrement émouvante, qui n'a pas manqué de faire réagir les adeptes.

Certains d'entre eux formulent d'ailleurs un souhait, voire une inquiétude, concernant Karine. En effet, celle-ci a indiqué à Fanny qu'elle quittait pour le Venezuela, une information qu'elle aurait peut-être dû garder pour elle-même. D'autant plus que, dans l'épisode de ce jeudi, on voit Fanny dévoiler cette information à son époux, Denys Marchand (Sébastien Ricard).

« D'après moi Karine n'a pas dit la vraie place où elle allait... on dit pas où on va à tout le monde quand on veut avoir la paix »

« Fanny vient de signer l'arrêt de mort à Karine en le disant à Denys 😮 »

« J'espère qu'elle n'a pas dit la vraie destination et quand surtout, sinon elle n'a rien appris »

« J’espère que Karine n’a pas dit la vérité et qu’elle ne se fera pas tuer avant d’avoir quitté le pays »

« Si Karine part, on aimerait la voir dans d'autres séries, on l'a découverte et elle est très bonne. »

« Je trouve ça plate que ce sera la fin pour Karine! J’aurais aimé que rien ne change et qu’elle reste au Quickie. Karine et Fanny formaient un duo d’enfer! Leurs répliques m’ont fait tellement rire! »

Plusieurs téléspectateurs déplorent qu'on ne reverra peut-être pas Karine dans l'intrigue d'Antigang, alors qu'elle avait joué un rôle central dans la première saison, en tissant une complicité unique avec Fanny. Nous espérons aussi que ce n'est pas la fin pour ce personnage, que nous avons appris à apprécier au fil des épisodes. Plus encore, la comédienne Katrine Duhaime s'est démarquée dans la quotidienne et on aimerait voir son talent continuer de briller!

Est-ce que la semaine pourrait se terminer par Karine qui se fait intercepter par les Death Shadows avant d'avoir quitté le pays? Les inquiétudes sont bien là!

Il ne faudra pas manquer l'épisode de ce jeudi 19 h sur les ondes de Radio-Canada.