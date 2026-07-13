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Les téléspectateurs donnent leur avis sur Le gouffre lumineux

« J'en ai pleuré un méchant coup. »

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Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Les dix épisodes de la série Le gouffre lumineux, librement inspirée de la vie et des chroniques d'Anick Lemay, ont fait leur apparition sur la toile à la fin de la semaine dernière.

Si les critiques des professionnels ont été dithyrambiques, celles des téléspectateurs étaient attendues avec autant - si non plus - d'impatience par la production.

Celle-ci a dû être soulagée de constater les commentaires du public ce week-end, qui encensait à son tour la qualité de la réalisation, du jeu des comédiennes et comédiens et le réalisme foudroyant de l'expérience vécue par l'héroïne.

Voyez quelques commentaires des téléspectateurs triés sur le volet :

  • « J'ai pleuré, belle série, les comédiens/ comédiennes sont excellents et ça touche droit au coeur. Merci merci pour cette série♥️♥️♥️ »
  • « Wow ! Je l'ai dévoré ! Bravo ! Très touchant ! 👌 »
  • « Tout simplement humain, touchant, rire-pleurer et on en apprend aussi sur tout le processus... wow, respect à toutes celles qui doivent le vivre 🫶 »
  • « C’est un coup de cœur. ♥️ »
  • « Superbe, magnifique. D'une sensibilité incroyable. J'ai vraiment adoré. Et surtout tout est vrai. Les examens, traitement. Tout le monde devrait voir cette série. Félicitations à tous les comédiens et auteures. »
  • « C'était magique du début à la fin ! J'en ai pleuré un méchant coup »

Certaines personnes mentionnent tout de même ne pas avoir eu le courage de même débuter la série sachant que celle-ci allait, soit raviver des souvenirs douloureux ou les placer dans un état morose. Il faut quand même mentionner que, même si le sujet est lourd et la manière de l'aborder très concrète, il y a plusieurs moments de lumière et d'humour qui viennent atténuer la secousse.

Précisons que beaucoup de vedettes québécoises ont aussi donné leur avis sur cette proposition audacieuse de Radio-Canada.

  • « Même s’il faisait un soleil radieux hier, j’ai visionné les dix épisodes de Le gouffre lumineux sans pouvoir détacher mes yeux de l’écran . Ce voyage au bout de l’enfer et du désespoir est raconté avec une telle humanité , traversé par tant d’amour , et même d’humour quand c’est possible. » - Pascale Montpetit
  • « Je viens de regarder presque en rafale les dix épisodes d’une série qui, j’en suis convaincu, va passer à l’histoire, à l’instar d’EMPATHIE. » - Josélito Michaud

Lisez nos impressions sur la série ici.

Les dix épisodes du Gouffre lumineux sont disponibles sur l'EXTRA d'ICI.TOU.TV.

Mentionné dans cet article

Le gouffre lumineux
Le gouffre lumineux
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Photo de Anick Lemay
Anick Lemay

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