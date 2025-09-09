Les téléspectateurs commentent le retour de Dumas

Si les téléspectateurs ont été plutôt partagés quant à leur avis sur la nouvelle quotidienne imaginée par Luc Dionne, Antigang (lisez le tout ici), le retour de Dumas, lui, fait l'unanimité.

Les téléspectateurs parlent même de la meilleure série à la télé présentement.

Voyez ci-dessous ce que le public avait à dire au lendemain de cet épisode dans lequel nous avons notamment appris que Charlie, la fille de Jean Dumas, n'était pas décédée :

« Ça en a valu la peine l'attente 🤩 »

« Un excellent et captivant retour! »

« Très contente. Tellement de bons acteurs et actrices. Les textes sont subtils et à la fois directs. »

« Après les deux épisodes de ce soir cette série est dans mon top 1!! »

« Ça démarre sur les chapeaux de roues. Super! »

« J’aime le nouveau Jean Dumas »

« Ouff que j'ai ri avec l'histoire de la douche... »

« Très bonne émission avec plusieurs touches d'humour !!!👍👍 »

Dumas est présenté les lundis soirs à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.