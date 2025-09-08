Vous risquez d'être surpris par ce qui attend ce personnage : L'auteur de Dumas se prononce

À la fin de la première saison de Dumas, Charlie, la fille de Jean Dumas, s'est lancée du balcon du condo de sa soeur sous le regard terrifié de sa famille.

ATTENTION! SI VOUS N'AVEZ PAS VISIONNÉ L'ÉPISODE DE DUMAS DU LUNDI 8 SEPTEMBRE, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE CESSER VOTRE LECTURE ICI.

Dès les premières secondes de la deuxième saison, on comprend que la jeune femme n'est pas décédée, au contraire de ce que beaucoup de téléspectateurs croyaient. Par contre, elle est plongée dans le coma. C'est seulement à la fin de l'épisode qu'elle ouvre enfin les yeux.

« Je trouvais que me débarrasser du personnage de Charlie, c'était la solution facile », nous dit d'abord l'auteur Luc Dionne. « Puis c'était la solution qui mène à un cul-de-sac. »

Je ne pense pas que la famille aurait pu se remettre de ça. La mort d'un enfant, c'est quand même assez épouvantable. Ça aurait créé un schisme permanent dans cette famille-là.

Le scénariste nous donne un indice de ce qui nous attend cette saison avec ce personnage, joué de main de maître par la jeune Lili Francke Robitaille, la fille d'André Robitaille et Martine Francke.

« Je ne veux pas trop vous en révéler, mais il y a des phénomènes physiques qui arrivent parfois après un ACV, après une chute, après un coma comme ça, où des gens en ressortent complètement différemment de ce qu'ils étaient avant. C'est un peu l'histoire de ce personnage-là cette année... »

Gildor Roy, de son côté, nous dit qu'il a été rassuré d'apprendre que Charlie ne décédait pas puisque Lili avait été acceptée dans toutes les écoles de théâtre, mais a refusé d'y aller pour jouer dans Dumas. « Ça aurait été vraiment plate que son personnage meure! », nous confiait l'acteur.

