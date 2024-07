Les secrets seront à l'honneur dans cette nouvelle téléréalité

Bell Média et Sphère Média dévoilent aujourd'hui l'arrivée d'une nouvelle téléréalité qui recèle son lot de mystères. Pour le moment, le titre n'a pas encore été dévoilé, mais le recrutement est lancé.

Dans cette nouvelle proposition, de parfaits inconnus devront tout faire afin de dissimuler leur plus grand secret. Plus vite le secret sera dévoilé, plus ils risquent l’élimination.

Plus précisément, au terme de cette compétition riche en suspense et en émotions fortes, la dernière personne encore dans la course mettra la main sur un grand prix pouvant aller jusqu’à 50 000 $.

Il s'agit d'un format original produit par Sphère Média en collaboration avec Bell Média.

La téléréalité verra le jour en 2025. Le concept et le titre seront dévoilés ultérieurement.

Cette proposition s'ajoute à un bassin déjà large de téléréalités offertes par Bell Média, dont Survivor Québec, Masterchef Québec, Occupation Double, Big Brother Célébrités et plus encore.

Recrutement

L’équipe est à la recherche de participants avec un pan de leur vie qui serait impossible à deviner au premier regard – et qu’ils devront garder secret face à leurs adversaires. Vous avez gagné à la loterie? Vous avez occupé un métier hors du commun? Un passé de culturiste? Ou encore vous avez vécu une histoire tellement inusitée qu’elle ne peut être imaginée? Tous les secrets sont bons pour participer à cette nouvelle téléréalité et ainsi courir la chance de remporter une somme de 50 000 $.

Les participantes et les participants intéressés peuvent s’inscrire dès maintenant en cliquant sur le lien suivant : https://bitly.cx/zgdG