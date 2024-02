Les réseaux sociaux s'enflamment contre Masterchef Québec

On peut dire que Masterchef Québec ne laisse personne indifférent cette saison. Depuis deux semaines, la compétition culinaire soulève la grogne des téléspectateurs.

D'abord, il y a eu l'élimination d'Alysan la semaine dernière, qui a été « avalée de travers » par les téléspectateurs. Ceux-ci ont manifesté en grand nombre leur colère de voir la jeune femme quitter l'émission. Le public s'est retourné contre le pauvre Yvon, qui avait fait mieux qu'elle lors du dernier défi et qui, donc, avait été épargné.

Le même scénario s'est produit cette semaine alors que Kimberly a raté la sauce hollandaise de ses oeufs bénédictine. Yvon a fait mieux qu'elle dans ce défi, ce qui lui a permis d'être à nouveau sauvé.

Les téléspectateurs se sont rués sur Facebook pour se plaindre de la tournure des évènements. Cette fois, il n'y a pas qu'Yvon qui a subi les foudres des réseaux sociaux, les juges Martin Picard et Stefano Faita ont aussi été égratignés.

« Les chefs, pu capable, pas nécessaire de toujours crier ou d'être condescendant envers les participants », écrit un téléspectateur.

L'équipe de Masterchef Québec s'efforce de modérer les commentaires les plus désobligeants (certains sont allés très loin), mais on peut très bien constater le mécontentement des téléspectateurs.

Certains en profitent aussi pour revenir sur cette critique qui avait été formulée dès le début de la saison, soit le format. Après cinq semaines, bien d'autres versions (Australie, Canada, États-Unis, etc.) de Masterchef soutiennent qu'une demi-heure, même quatre fois par semaine, n'est pas une durée suffisante pour apprécier le concept.

Un internaute écrit : « Moi je suis déçu du concept, ça n'arrive pas à la hauteur des autres versions de Masterchef. On peut certainement faire mieux. Ça prend des épisodes d'une heure pour approfondir ce qui se passe dans les épreuves. Des épisodes complets avec le résultat dans le même épisode où se tient l'épreuve. Et Stefano 😬 gentil mais .... le chef Martin Juneau se serait mieux à l'animation ou le chef Jonathan Grenier car ils sont plus naturels à l'écran ».

La semaine dernière, Yvon avait décidé de se faire justice lui-même sur la toile. Apprenez-en plus ici. Cette semaine, il reste discret. Les choses ont-elles trop dérapé cette fois?

Il faut quand même mentionner que plusieurs téléspectateurs viennent à la défense des juges de Masterchef, des candidats et de la production : « Gang de chialeux ! Kimberly était très bonne, mais l’élimination va en fonction du plat immédiat… pas ceux d’avant . Ils ont au moins le mérite d’être honnêtes et de respecter les règles, le défi à été manqué, c’est malheureux, mais c’est ça ! Comme avec Alysan », indique une dame.

On vous invite à découvrir ici qui sera le juge invité la semaine prochaine à Masterchef. Psitt! Ce n'est pas un chef, mais un chanteur bien connu.