Les premières images des nouveaux épisodes de Vendre ou rénover au Québec promettent une saison enlevante

Chaque année, l'une des émissions coups de coeur des téléspectateurs friands de Canal Vie est assurément Vendre ou rénover au Québec. Ce concept, malgré le passage des années, n'a pas pris une ride et plaît toujours autant, alors qu'un couple doit prendre la décision de conserver sa maison fraîchement rénovée aux soins de Daniel Corbin, ou encore de déménager dans l'une des demeures proposées par Maïka Desnoyers.

Pour sa 9e saison, l'émission conserve sa saveur qui fait sa popularité, mais les choses semblent plus corsées que jamais pour le duo, qui devra faire face à des défis inédits. Dans la bande-annonce relayée cette semaine sur les réseaux sociaux de la chaîne, on apprend notamment que « le pilote du design » autoproclamé Daniel devra faire face au pire chantier qu'il ait pu voir dans sa carrière. « Ça sent les troubles à plein nez ton histoire », lui souffle même l'entrepreneur.

De son côté, Maïka devra elle aussi naviguer avec certains défis, notamment l'indécision des clients, une situation classique dans l'histoire de l'émission :

« Si vous n'avez pas de coup de coeur, moi je ne sais plus ce que je dois faire! »

Vous pouvez visionnez ces images ci-dessous.