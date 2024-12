Maïka Desnoyers s'ouvre avec franchise sur les difficultés financières de son entreprise

C'est en 2021 que l'animatrice et courtière immobilière Maïka Desnoyers dévoilait au grand jour Fauve Collection, une entreprise de sacs à main et de bijoux dessinés au Québec.

La compagnie, promue par la pétillante femme d'affaires, a d'ailleurs connu un départ fulgurant, connaissant de belles ventes à sa sortie. Cependant, les choses semblent être différentes cette année, à en juger les récentes confidences de Maïka. En effet, celle-ci explique, par l'entremise d'une story sur Instagram :

« Je vais en profiter pour faire un aveu. La première année de Fauve Collection, ç'a été super bien. La deuxième, on a vraiment rushé et on rush encore, à cause du fait qu'on a voulu aller aux Promenades St-Bruno, je me suis fais arnaquer au niveau du site web aussi, quelqu'un qui m'a chargé 17 000$ pour absolument rien faire sur le site. Y'a eu vraiment beaucoup, beaucoup de dépenses non prévues. J'essaie ces temps-ci de garder la tête hors de l'eau avec cette compagnie-là, parce que je veux vraiment qu'elle continue. Je trippe sur les produits que je fais. Tous ceux qui achètent trippent aussi. J'espère que 2025 va être meilleur pour nous autres. J'ai pas à me plaindre, je ne suis pas en train de mourir, mais c'est ça, ç'a été une année vraiment difficile. à ce niveau-là. Je commence en business, j'ai perdu vraiment beaucoup, beaucoup de sous. »

Entre les retards de livraison et le coût de la vie qui augmente, de nombreuses entreprises sont malheureusement touchées par des baisses d'achalandage, se traduisant inévitablement par des bénéfices moindres, ce à quoi la populaire animatrice fait référence. Ainsi, à l'instar de Maïka, on souhaite que 2025 soit plus douce pour les jeunes compagnies d'ici!

Rappelons qu'un autre revers est survenu cette année pour Maïka Desnoyers, alors que son fils a récemment dû être hospitalisé, en raison d'une blessure. Les détails ici.

Enfin, notons que Maïka reprendra très bientôt les ondes à l'animation de Vendre ou rénover au Québec, avec son complice Daniel Corbin. C'est à ne pas manquer dès le 7 janvier prochain à 20 h, sur les ondes de Canal Vie!