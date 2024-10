Le fils de Maïka Desnoyers a été hospitalisé

« Je tiens à remercier l'ensemble du personnel de l'hôpital du Haut Richelieu. Les gens étaient si gentils et rassurants. Vous faites une différence dans la vie des gens malades et de leurs familles. MERCI 🙏🏻 »

En effet, ce grand adepte de football et de hockey devait subir une opération, pour soigner une blessure, et était donc mis à l'arrêt. L'animatrice s'était toutefois faite rassurante, en expliquant que le jeune homme de 16 ans devrait être tiré d'affaire en peu de temps, et qu'il pourrait reprendre les entraînements et les matchs l'hiver prochain.

Il y a quelques semaines, la femme d'affaires et courtière immobilière Maïka Desnoyers annonçait à ses abonnés sur les réseaux sociaux que son fils Hayden Latendresse (voir sa photo ici ) vivait une période plus difficile.

Puis, la coanimatrice Vendre ou rénover au Québec précise, dans une vidéo :

« Ça n'a pas été facile, on était vraiment stressés. J'osais pas trop en parler pendant qu'il était là-bas, parce que first, je voulais aviser tout le monde, tous ses amis et sa famille autour, avant que vous soyez au courant. Il s'est fait opéré mercredi, il est de retour. Il va super bien, il est en train de gamer en haut. La vie est belle! Et la vie continue, bien sûr! »

Tout semble être rentré dans l'ordre, donc!

Après quelques journées assurément stressantes et peu propices à la quiétude, la famille Boulay-Desnoyers appréciera sans doute le retour d'un peu de douceur dans leur quotidien. Nous souhaitons également à Hayden tout le repos dont il a besoin, afin qu'il puisse reprendre le plus tôt possible sa passion sportive.

Rappelons que le mois dernier, Hayden, Maïka, son conjoint Étienne Boulay et leurs deux filles ont été à Nice. Si ces derniers ont notamment pu déguster les somptueux paysages s'offrant à eux (découvrez les clichés ici), la principale raison de leur périple sur la Côte d'Azur consistait en fait à découvrir la nouvelle opportunité d'affaires d'Étienne, lui qui est désormais le propriétaire d'une équipe de hockey là-bas : Les Aigles de Nice. Félicitations pour ce nouveau projet!