Étienne Boulay et Maïka Desnoyers nous font rêver avec des photos de voyage

Le couple chouchou des Québécois est en vacances depuis quelques jours et nous fait rêver, avec de splendides photos publiées sur les réseaux sociaux.

En effet, Maïka Desnoyers, son conjoint Étienne Boulay et leurs enfants Hayden, Livia et Anna visitent actuellement la région de la Côte d'Azur, en Europe, près de la Méditerranée. Avec ses eaux turquoises et ses paysages à couper le souffle, pas étonnant que la région soit une destination prisée des touristes! On doit avouer que nous sommes un peu jaloux! On vous invite à découvrir des clichés ci-dessous.

Au cours de leur périple, la famille Boulay-Desnoyers a notamment visité les villes de Nice, Antibes et Monaco. En légende, Maïka a d'ailleurs tenu à témoigner de la beauté des lieux :

« Ville de Nice jour 1

Quelle belle ville.

On a profité de la belle journée pour prendre un café et découvrir le vieux Nice et aller sur la promenade des anglais. Les paysages et l’architecture sont EXCEPTIONNELS.

J’avais envie de vous partager les clichés que j’ai pris en explorant la ville.

En espérant que ça vous fasse voyager virtuellement.

Maintenant sieste pour tous ( il y a 6h de plus ici, il est presque 16h) et ensuite on va voir un match des Aigles de Nice ♥️ »