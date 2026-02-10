Accueil
Les premières images de la nouvelle cause dans Indéfendable vous donneront froid dans le dos

Ça promet de faire réagir.

Indéfendable
Stéphanie Nolin
Stéphanie Nolin

Pour celles et ceux qui ont hâte de découvrir la nouvelle cause dans Indéfendable, sachez qu'il faudra être un peu patients, puisque ce que ce n'est qu'à la fin de l'épisode de jeudi que vous aurez un avant-goût de ce qui vous attend. Et pas n'importe lequel!

Dans les dernières minutes de l'épisode de jeudi (ne clignez pas des yeux), vous verrez une personne enterrer une pièce à conviction pour le moins surprenante... et incriminante. Puis, au générique, on retrouve le comédien David Savard (voir ses photos ici), qui interprétera un homme à tout faire. Vous le verrez subtiliser quelque chose d'étonnant dans le tiroir de ce qu'on présume être une cliente.

Dès lors, le ton est donné pour cette nouvelle cause qui s'annonce pour le moins glauque.

L'homme à tout faire interprété par David Savard sera soupçonné d'être impliqué dans la disparition de deux hommes. C'est ainsi qu'il deviendra l'un des clients du cabinet Lapointe-MacDonald-Nolin. Coupable ou non? Il faudra être au rendez-vous pour le savoir.

Par ailleurs, sachez que c'est le même jour, soit jeudi, que vous verrez apparaître le nouveau personnage interprété par Nathalie Simard, une criminologue qui sera impliquée dans la cause de Héloïse (Estelle Fournier), la fille de Me Cadet (Marilyse Bourke).

C'est à ne pas manquer cette semaine, à 19 h, sur les ondes de TVA et sur TVA+.

