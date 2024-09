Lors de la première saison de Masterchef Québec, Stefano Faita et Martin Picard avaient reçu plusieurs critiques des téléspectateurs par rapport à leur animation.

Le public disait notamment qu'ils n'étaient pas totalement impartiaux envers les participants et que Stefano parlait trop fort.

Rencontrés au lancement de TVA la semaine dernière, les juges se sont exprimés face à ces commentaires des internautes.

« Une première saison, ça sert à ça. Ça sert à mettre les choses en place. Ça a été un avion qui s'est construite en plein vol et c'est normal », indique d'abord Martin Picard.

« Entre le début et la fin de la première saison, je pense qu'on s'est vraiment améliorés, tout le monde ensemble. Et la deuxième saison, j'aime bien Stefano quand il dit qu'on est devenu bien dans nos pantoufles. On était plus nous-mêmes, c'était plus agréable. Je trouve qu'on a été vraiment à la hauteur d'une deuxième saison », ajoute-t-il.

On a eu beaucoup plus de plaisir cette année qu'à la première année, mais je pense que c'est juste normal.

Le propriétaire du restaurant Le pied de cochon nous dit aussi que la nouvelle cohorte est particulièrement impressionnante. « Le niveau est plus égal. Ils sont tous bons. »

Stefano Faita ajoute son grain de sel, en riant : « Je parle encore très fort et je m'en fous. »

Rappelons que nous apprenions récemment qu'une nouvelle version de Masterchef allait faire son apparition au Québec. Apprenez-en plus ici.