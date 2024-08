Les téléspectateurs auront droit à une nouvelle version de Masterchef Québec

Considérant l'engouement entourant la première saison de Masterchef Québec, TVA annonce une belle surprise pour les adeptes, soit une nouvelle adaptation qui s'intitulera Master Québec Junior.

Comme le titre l'indique, cette nouvelle compétition permettra cette fois aux enfants de s'affronter aux fourneaux pour remporter un formidable prix.

À l'animation, pourquoi changer une recette lorsqu'elle est gagnante? Ainsi, Stefano Faita et Martin Picard seront de la partie pour animer cette nouvelle mouture, ce qui n'empêche pas leur retour du côté de Masterchef Québec également cet automne.

Croisés lors du lancement de la programmation de TVA, les deux animateurs semblaient ravis par ce nouveau mandat.

Les animateurs indiquent qu'ils devront sans doute être moins sévères, sans toutefois être complaisants, comme il nous l'explique en entrevue : « On va être rigoureux et on veut voir des plats accomplis. On veut des enfants passionnés, créatifs, qui savent cuisiner un peu. Je pense qu'on va être très surpris du niveau que ça peut amener », indique Martin Picard.

Ils estiment aussi qu'une certaine sévérité est nécessaire : « C'est de la rendre service en fait, parce qu'ils ne veulent pas qu'on fasse "oh, t'as juste 8 ans, c'est pas grave". Ils s'attendent à ça aussi. On est là pour ça. »

Stefano ajoute : « Mais comme avec Masterchef Québec, on est là pour que les gens vivent une belle aventure. Il faut qu'à la fin, que la personne dise "wow, j'ai vécu une des plus belles choses de ma vie". Je pense que ça va être la même chose avec les enfants, puis nous, on saura s'adapter, s'ajuster. »

Les auditions pour participer à cette première saison de Masterchef Québec junior seront lancées ce vendredi. Les enfants de 8 à 13 ans avec des talents particuliers en cuisine peuvent s'inscrire.

La première saison sera offerte au printemps 2025 sur les ondes de TVA.

D'ici là, la 2e saison de Masterchef Québec sera présentée à compter du lundi 9 septembre à 19 h 30. On nous promet une saison encore meilleure que la première!