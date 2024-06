Nous avons eu la chance de nous entretenir avec Maxime et Stéphanie, gagnants de la première édition du Grand chantier RONA, au lendemain de leur victoire.

Avec eux, nous avons discuté de leur futur déménagement (lisez le tout ici), ainsi que de leur expérience. La situation d'Élodie, qui a été largement écorchée sur les réseaux sociaux, a aussi été abordée.

D'abord, Stéphanie affirme ne pas avoir été très surprise de l'accueil réservé à la jeune femme sur les réseaux sociaux, en raison de la façon dont elle a été dépeinte dans l'émission. « Elle est montrée comme quelqu'un qui ne sait pas travailler, qui est fatigante. Mais, ce n'est vraiment pas le cas dans la vraie vie. »

« De l'intérieur, pour nous, surtout du temps que j'ai été chez les Rouges », indique Maxime, « le fait qu'elle soit stratégique et tout ce qui s'est passé dans la Maison des Bleus, nous autres, on n'avait pas accès à ça. Moi, de ce que j'entendais parler aux 5 à 7, pour moi, dans la Maison des Bleus, jamais je n'ai pensé qu'Élodie était probablement la plus stratégique et la plus dangereuse. Je n'ai jamais pensé ça. »

« Au final, elle a joué une game parfaite », indique Stéphanie.

Maxime enchaîne :

Moi, j'ai de l'admiration, pratiquement. Je n'aurais jamais eu les couilles de faire ce qu'elle a fait. Je suis bien impressionné de son parcours. C'est admirable!

« On a gardé contact avec elle et elle vit bien avec ça quand même », précise Stéphanie.

Marie-Lyne Joncas avait aussi de bons mots pour la joueuse stratégique.

