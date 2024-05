Marie-Lyne Joncas commente le jeu stratégique d'Élodie au Grand Chantier Rona

Le grand chantier RONA tire à sa fin. Il ne reste plus quatre couples toujours dans la compétition : Dideley et Lisette ainsi que Vanessa et Charles-Eliot dans l’équipe des Rouges, puis les duos Maxime et Stéphanie et enfin, Olivier S. et Élodie dans l'équipe des Bleus.

Cette dernière a certainement été la participante qui a fait le plus jaser sur les réseaux sociaux au cours de la saison, principalement en raison de son jeu stratégique. « J'ai parlé avec Élodie la semaine passée, et elle, elle s'en fout [des commentaires] », nous confiait l'animatrice Marie-Lyne Joncas sur le tapis rouge du spectacle Kurios jeudi soir.

« Elle dit : "Moi, j'avais deux options : soit je partais à la semaine 2 parce que je ne suis pas bonne en rénovations, soit je me tapais un trip d'essayer de faire de la stratégie », ajoute-t-elle.

Elle est vraiment cool, cette fille-là. C'est un bon cœur, c'est une fille qui est drôle. Elle a toutes les qualités du monde. Puis à la télé, je pense qu'on a vu juste le côté un peu : "je veux gagner, je veux gagner, je veux gagner, puis il faut que je tasse des gens".

« C'est elle qui a fait le show aussi », enchaîne l'animatrice. « C'est sûr qu'il y a des gens qui chialent, mais c'est elle qui fait le show... » En effet, sans Élodie, cette première saison aurait été certainement plus monotone.

Les tournages du Grand chantier RONA se sont terminés au début du mois de mai. Ainsi, cela fait déjà un mois que les deux couples finalistes attendent impatiemment de savoir s'ils ont remporté une maison d'une valeur de 700 000 $. « C'est un est* de stress! », indique sans détour Marie-Lyne Joncas, toujours en contact avec certains participants.

« Je suis allée prendre un verre la semaine dernière avec Stéphanie et Maxime. Vanessa m'a invitée chez elle à Chambly. Ce sont vraiment des gens bien », précise-t-elle.

Elle ajoute : « Ce que j'avais envie dans cette compétition-là, c'est qu'ils sentent que, avec moi, c'est de l'amitié, c'est du plaisir. Ils peuvent décrocher un peu. C'était vraiment juste ça. Mon seul but, c'était qu'ils soient bien quand ils me voient ». On peut certainement dire : mission accomplie!

Rappelons que les téléspectateurs seront invités à voter pour leur couple préféré du 4 juin à 20 h au 5 juin, à la même heure. Ce vote comptera pour 60% du résultat. Le reste sera déterminé par le nombre de marteaux d'or accumulé.

Le couple gagnant sera couronné lors de la grande finale du jeudi 6 juin à 19 h 30 sur les ondes de Noovo.