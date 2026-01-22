Les femmes dans la cinquantaine au coeur de cette nouveauté télé

Les grandes amies Patricia Paquin et Jessica Barker font équipe pour une nouveauté télé qui verra le jour la semaine prochaine sur Véro.tv.

Dans La mi-temps, les deux animatrices exploreront, avec la complicité qu'on leur connaît, les préjugés entourant les femmes de 50 ans. De la sexualité à l’image de soi, en passant par la juste représentativité des femmes dans la société et sur nos écrans, rien n'est tabou pour ce duo complice.

Plus précisément, voici les sujets qui seront explorés : La séduction : pourquoi voit-on si peu de femmes de plus de cinquante ans sexuées à l’écran? Le pouvoir d’achat, les postes de direction et les revenus : sommes-nous là où ça compte? L’estime de soi, le lâcher-prise, l’affirmation… Y a-t-il des alliés à chérir? À travers des discussions franches et décomplexées, la série documentaire jette un regard nécessaire sur cette étape de vie, prouvant que la « mi-temps » est loin d'être une fin en soi, mais plutôt le début d'un chapitre vibrant de liberté.

Plusieurs personnalités connues se sont jointes au duo à l'animation, pour aborder ces différents enjeux. Véronique Cloutier, Isabelle Racicot, Catherine Trudeau, Chantal Cadieux, Marie-Claude Barrette s'illustreront dans des conversations animées et libérées sur la femme de 50 ans avec un grand F. Voilà une proposition qui pourrait faire oeuvre utile, au même titre que Loto-Méno ou En crisse.

Serez-vous au rendez-vous?

Réalisée par Patricia Beaulieu pour KOTV, la série comprend quatre épisodes de 23 minutes qui seront disponibles dès le mardi 27 janvier dans la section VÉRO.TV d’ICI TOU.TV EXTRA.

Voici plus précisément le contenu des quatre épisodes :

1 - Avoir 50 ans, ça veut dire quoi aujourd’hui?

Patricia Paquin a 57 ans; son amie Jessica Barker, 48. Les deux femmes rencontrent Véronique Cloutier, la sociologue Chiara Piazzesi ainsi que quatre autres femmes pour discuter des défis liés à la cinquantaine. Le corps change, mais est-ce que les aspirations et les valeurs en font autant? Devient-on plus fortes ou au contraire plus fragiles, moins confiantes, voire invisibles aux yeux de nos partenaires, de nos patrons et patronnes?

2 - Comment ça va, la libido à 50 ans?

Parlons sexe avec Gabrielle Lazure (autrice d’un livre luxurieux), Nathalie Leroux (gynécologue) et Isabelle Racicot, fraîchement célibataire. Les animatrices s’offrent une virée dans une boutique de lingerie et elles lancent un défi à leur maquilleuse et amie : s’inscrire sur des réseaux de rencontres pour tester l’intérêt des hommes de 50 ans pour les femmes du même âge.

3 - Où sont les femmes de 50 ans et plus à l’écran?

Où sont les femmes de 50 ans et plus, les femmes fortes, indépendantes, épanouies et sexuées dans nos écrans? Échanges avec la comédienne Catherine Trudeau, la scénariste Chantal Cadieux qui explique pourquoi elle a dû rajeunir les personnages féminins de sa série Mea Culpa ainsi qu’avec l’auteur François Létourneau qui répond à la question : pourquoi les conjointes de sa série C’est comme ça que je t’aime sont plus jeunes que leurs partenaires?

4 - Plus de cheveux argentés, moins d’argent?

Est-ce que les femmes cinquantenaires sont plus souvent la cible d’âgisme au travail? Marie-Claude Barrette s’exprime sur le sujet. Pourquoi sommes-nous moins bien payées que nos collègues masculins? Emna Braham, directrice générale de l’Institut du Québec, nous offre des pistes de réflexion. La psychanalyste française Charlotte Montpezat, autrice du livre Les flamboyantes, répond à la question en sous-titre de son essai – Qui veut la peau des femmes de 50 ans et plus? Sabrine Cadieux révèle les résultats de ses recherches sur les sites de rencontres.