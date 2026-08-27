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Les fans de La maison des vilains font une demande à la production

Une idée pas vilaine!

La maison des vilains
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La maison des vilains se retrouve au premier rang des contenus les plus populaires sur Crave depuis près d'une semaine maintenant.

Dans le plus récent épisode, sorti mercredi, Sébastien se retrouve à nouveau dans l'eau chaude, comme il est considéré comme la plus grande menace au sein de cette maison.

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs craignent qu'il soit le prochain à basculer dans la chaise électrique et quitte ainsi l'émission prématurément.

Plusieurs personnes ont formulé une demande spéciale à Entourage, qui produit Big Brother Célébrités, afin que ce dernier se joigne à la prochaine saison téléréalité sur Noovo.

Accepterait-il de jouer dans une autre téléréalité? Sébastien nous confiait récemment qu'il avait accepté de se joindre à La maison des vilains pour répondre à la demande du public.

« Je m'approchais du 20 ans de Loft Story, et je voulais essayer de commémorer ça. Puis l'une des demandes que les gens me faisaient beaucoup, c'était : on veut te revoir, on veut te revoir. J'ai vu La maison des vilains comme un genre de cadeau que j'offrais aux gens. »

Il faut savoir que le travail de Sébastien est bien loin du domaine des médias. Apprenez-en plus sur son métier ici. Son horaire de travail lui permettrait-il de s'absenter plusieurs semaines pour faire Big Brother Célébrités? Rien n'est moins sûr.

Le troisième épisode de La maison des vilains est disponible sur Crave dès maintenant. Un épisode sera déposé sur la plateforme chaque mercredi jusqu'au 7 octobre.

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