Que sont devenus Sébastien et Priscilla depuis Loft Story?

On retrouvera bientôt Sébastien et Priscilla de Loft Story dans la nouveauté La maison des vilains. Nous avons eu la chance de discuter avec eux lors du visionnement du premier épisode et avons pris des nouvelles de ces deux candidats légendaires en téléréalité au Québec.

Vous pouvez les voir nous expliquer leur parcours dans la vidéo en entête.

On se rappellera que Sébastien Tremblay a participé à Loft Story pour la première fois en 2007, puis il a remporté la saison 6, La revanche, en 2009.

Il était reconnu pour s'être adressé à la caméra et avoir manipulé ses colocs. « Je voyais le prix à gagner comme un objectif et les autres joueurs, c'était juste des entraves pour arriver à me rendre au prix. Donc, j'étais prêt à tricher, mentir, manipuler. J'ai triché face à la production, je m'en excuse. [...] Donc, ça a l'air que je suis un petit peu vilain à cause de ça. Mais je suis une bonne personne dans la vie de tous les jours », a-t-il confié à Showbizz.net lors du visionnement de La maison des vilains.

Son métier aujourd'hui? « Je suis propriétaire d'un bureau comptable dans la région de Québec. C'était très difficile pour moi de me libérer même, pour La Maison des vilains. J'ai passé à ça de ne pas participer. J'ai fait aussi de la politique pendant un certain temps. J'ai fait des choses comme ça. J'ai quand même une vie bien remplie, mais un peu dull. [rires] »

Il explique que sa participation à La maison des vilains est pour répondre à une demande des fans de l'époque. « Je m'approchais du 20 ans de Loft Story, et je voulais essayer de commémorer ça. Puis l'une des demandes que les gens me faisaient beaucoup, c'était : on veut te revoir, on veut te revoir. J'ai vu La maison des vilains comme un genre de cadeau que j'offrais aux gens. »

De son côté, on a pu voir Priscilla Lanni dans Loft Story 3, puis elle a été finaliste à la saison 6. « Je n'avais pas la langue dans ma poche. J'avais caché des barres tendres et ça a créé un scandale. Depuis ce temps-là, on m'a couronné la princesse du Loft parce que j'avais un peu une grande trappe. »

Priscilla travaille aujourd'hui dans le domaine de la vente. « J'ai changé un peu de domaine ou de type de produit. Présentement, je vends des équipements de cuisine commerciale. J'aide les restaurateurs ou les franchises à trouver leurs équipements pour des prix abordables », nous confiait-elle.

Sébastien et Priscilla débarquent dans La maison des vilains dont les deux premiers épisodes seront offerts sur Crave dès mercredi.