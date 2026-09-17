Les fans d'Antigang spéculent sur la suite pour Bénédicte et Marchand

La policière infiltrée Bénédicte Lecours (Catherine St-Laurent) et le criminel Denys Marchand (Sébastien Ricard) se rapprochent de plus en plus.

Dans l'épisode de mercredi, Denys a demandé à Bénédicte d'occuper sa femme afin que celle-ci vienne le rejoindre dans son lit, la nuit venue.

Comme elle n'était pas à l'enterrement de vie de fille de Marilou (Camille Felton) le lendemain matin, alors que Fanny (Léane Labrèche-Dor) et la future mariée se sont réveillées éméchées, bien des téléspectateurs croient que la jeune femme aurait accepté l'offre libidineuse de chef des Death Shadow.

« Elle l'a rejoint c'est sûr !!!! »

« Je pense que c'est ça qui est arrivé moi. »

« C'est tellement ça qui est arrivé en plus. »

Les téléspectateurs ont échafaudé différentes théories quant à la suite de l'histoire de Bénédicte et Denys et bien peu de gens croient qu'elle ne terminera pas dans les bras du mafieux. Certains vont même encore plus loin, s'imaginant qu'elle changera de camp... pour le meilleur ou pour le pire.

« Elle va tomber enceinte de Marchand »

« Elle va flancher et changer de camp »

« Je parie que la fin de la mi-saison sera comme ça : Bénédicte va se faire abattre par Marchand »

« Bénédicte va se faire dompter par Fanny lol ouff »

« Marchand va faire disparaitre Fanny pour garder Bénédicte et elle va changer de camp et prendre la place de Fanny au Quickie »

Puis, pour ceux qui pensent qu'il y a déjà eu des rapprochements entre les deux personnages, disons que Catherine St-Laurent nous laissait entendre que les mains baladeuses de Marchand sur le dos de Bénédicte en début de deuxième saison étaient les premiers rapprochements officiels du duo. Écoutez-la parler de la relation compliquée des deux personnages ici.

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.