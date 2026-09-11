Antigang : Catherine St-Laurent commente les rapprochements entre Bénédicte et Denys

Dans l'épisode de ce mercredi d'Antigang, nous avons vu Denys Marchand et Bénédicte Lecours se faire une accolade, puis la petite main baladeuse du chef des Death Shadow s'est logée au creux des reins de l'enquêtrice sous couverture.

« Avant, il n'y avait pas eu de touché. Il y a comme une petite ligne qui est franchie », nous indique la comédienne Catherine St-Laurent.

Son attirance pour Denys l'amènera-t-elle à changer de camp? « C'est ça qui est le fun avec Bénédicte, c'est que j'ai l'impression que tout est possible. C'est un personnage qui est vraiment surprenant ».

De son côté, Sébastien Ricard mentionne ceci : « Ce n'est pas un secret pour personne que Denys est un homme à femmes. Bénédicte lui est tombée dans l'oeil dès les premières rencontres l'année dernière. [...] Ça se rapproche, ça se réchauffe, mais est-ce qu'on va pour autant l'échapper? Je ne peux pas le dire à ce stade-ci du match. »

Apprenez-en plus en regardant la vidéo en entête.

Rappelons que Vincent Graton nous a récemment expliqué ce que signifiait la fameuse « tutelle » imposée à l'Antigang. Apprenez-en plus ici.

Antigang est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.