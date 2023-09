Les fans d'Alertes ont une sombre théorie pour le meurtre de Rodrigue

Lundi, dans Alertes, Rodrigue, le père de Rosalie qui, selon toutes vraisemblances, l'agressait sexuellement, a été retrouvé mort dans un silo de grains sur sa ferme.

Les policiers ont fait cette découverte macabre après que Kathleen Denis (Brigitte Lafleur), la belle-soeur de Rodrigue et la tante de Rosalie, ait eu une vision.

Les téléspectateurs pensent justement que le meurtre aurait été perpétré par la tante médium. Elle paraît bien trop naïve pour n'avoir rien à se reprocher...

Le fait que la voiture de la victime ait été retrouvée à Trois-Rivières soulève encore des questions. Serait-elle aussi responsable de la disparition de sa soeur six ans plus tôt?

D'autres téléspectateurs trouvent que la découverte du corps s'est faite trop rapidement et qu'il y a anguille sous roche. Et si ce n'était pas le père qui agressait la jeune femme?

Voilà certainement une enquête qui nous tient en haleine.

Il faut dire que nous sommes gâtés en termes d'intrigues en ce début de saison dans Alertes puisque l'histoire de Blackbird et Sandra, qui viennent tout juste de perdre leur fils, est aussi captivante.

On sent également que Lily-Rose s'apprête à se mettre les pieds dans les plats en gardant un oeil sur sa partenaire. Mylène St-Sauveur nous disait d'ailleurs qu'elle sera au coeur de l'intrigue de la fin de la saison, en décembre. Plus de détails ici.