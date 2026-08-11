Les enseignements de L'Effet Lara s'invitent dans Les crues

Au printemps dernier, les téléspectateurs sont tombés sous le charme de L'Effet Lara, une rencontre musicale entre la pédagogue vocale Lara Fabian et cinq artistes courageux qui ont décidé de sortir de leur zone de confort.

Si l'on ne sait pas encore si l'émission coup de coeur fera un retour sur les ondes de TVA, les enseignements de L'Effet Lara s'inviteront, eux, en 2027 dans la deuxième saison de Les Crues, alors que le personnage de la comédienne Eve Côté tentera de se lancer en musique.

Pour l'occasion, elle collaborera avec son complice de voyage en Sicile, Christian Bégin, qui l'accompagnera dans certaines scènes.

C'est ainsi que les enseignements de L'Effet Lara seront mis à profit, dans des segments musicaux qui s'annoncent franchement intéressants.

À ce propos, la productrice de Les crues, Gabrielle Forcier, nous place dans le contexte d'une scène qui se tournait, ce mardi, en basse-ville de Québec : « Ève s'est découvert une nouvelle passion dans le Sud, qui est la musique, la chanson. Et là, elle va se dire, moi, je veux faire carrière en musique. Donc, là, on se retrouve ici aujourd'hui. On est au bar À maison, qui est le bar où Ève va se produire pour la première fois, dans cet épisode-ci. »

Elle ajoute : « Christian Bégin ne chante pas, mais il va l'accompagner à la guitare. »

Pour le tournage de cette scène, Eve Côté arborait un look country, avec le veston noir à franges et le chapeau de cowboy.

C'est en 2027, sur Crave, que vous pourrez découvrir le résultat, dans la deuxième saison de Les Crues. D'ici là, la première saison, aussi pétillante qu'addictive, est disponible pour visionnement en rafale sur la plateforme.

Lors de notre visite de plateau ce mardi, nous avons aussi obtenu la première entrevue de couple pour Marie-Lyne Joncas et Steven Lee Potvin, qui joueront aussi les amoureux à l'écran dans la saison 2 des Crues. Une vidéo à voir ici.