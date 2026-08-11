Première entrevue de couple pour Marie-Lyne Joncas et Steven Lee Potvin : Les crues 2 en tournage

Ce mardi, les médias et photographes étaient conviés sur le plateau de tournage de la deuxième saison de Les crues, l'irrévérencieuse comédie de Marie-Lyne Joncas et Eve Côté, au bar Quartier général, en basse-ville de Québec.

On se souviendra que la première saison s'était terminée alors que le vignoble acquis par les deux artistes sur l'Île d'Orléans était ravagé par les flammes. C'est sur cette prémisse que sera lancée la deuxième saison, alors que les filles, complètement fauchées, tenteront de fuir la mauvaise presse qui les afflige, en s'évadant dans le Sud. Leur gérant, Stéphane (Guy Jodoin), tentera le tout pour le tout pour les ramener à Montréal, espérant enfin qu'elles se consacrent à un deuxième spectacle en duo, un projet qui ne semble pas au coeur de leurs préoccupations.

Marie-Ève Perron, Cynthia Wu-Maheux, Christian Bégin, Sylvie Moreau, Mathias Retamal et Valérie Blais font partie des nouveaux visages que nous pourrons voir dans cette suite très attendue. Certains d'entre eux étaient d'ailleurs sur le plateau ce mardi, lors de la visite de Showbizz.net.

Marie-Lyne Joncas tournait une scène avec son amoureux dans la vraie vie, Steven Lee Potvin, qu'elle a rencontré sur le plateau de Dumas. La scène en question présente leur premier rancard, puisqu'ils joueront aussi les amoureux à l'écran. Ceux-ci s'échangent d'ailleurs quelques baisers dans ce moment que nous avons capturé en images.

Voyez nos photos ci-dessous.

C'est dans ce même bar, rebaptisé le bar À maison, que le personnage d'Eve Côté souhaitera lancer sa carrière en chanson, une histoire qui lui permettra de mettre à profit les enseignements de L'Effet Lara, et de jouer avec son compagnon de voyage, Christian Bégin.

À propos de cette nouvelle collaboration avec son amoureux à l'écran, Marie-Lyne Joncas nous dit : « On vient de s'embrasser pour la première fois de notre vie ensemble à l'écran. »

Steven ajoute : « C'est drôle parce qu'en plus, mon personnage, David, on dirait que c'est comme la version parfaite de moi-même. »

Voyez notre entrevue vidéo avec le couple dans l'entête ci-dessus.

Concernant cette deuxième saison, la productrice Gabrielle Forcier nous explique : « Les filles sont dans la chnoute, donc, elles vont se rendre compte qu'il n'y a rien qu'elles peuvent faire avec leur réputation. Le vignoble a brûlé. Ce n'est pas récupérable. Donc, les filles s'enfuient, décident de fuir leurs problèmes. On s'en va dans le sud. Elles s'accrochent les pieds là. Donc, la saison commence et elles sont en train de fuir leurs problèmes. »

La grande quête dans la saison 2, c'est comment se refaire. Comment comptent-elles se sortir des dettes? Parce que là, elles doivent énormément d'argent.

Le tournage de la deuxième saison des Crues se poursuit jusqu'à la mi-septembre, entre Lebourgneuf, L'Ancienne-Lorette, Limoilou et le Panama. Vous pourrez voir les nouveaux épisodes sur Crave en 2027.

La première saison, à la fois drôle, croustillante et attendrissante, est disponible pour visionnement en rafale sur Crave.