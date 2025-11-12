Les enfants du lait auront leur émission spéciale de fin d'année!

Chaque année, les téléspectatrices et téléspectateurs se laissent attendrir par les publicités du Lait, lancée pour les fêtes, dans lesquelles on retrouve les aventures de charmants enfants. Au fil des années, ces publicités sont devenues des incontournables, aussi divertissantes que les émissions de fin d'année.

Voilà que Bell média a eu la mignonne et brillante idée de donner une tribune plus importante aux Enfants du Lait pour clore l'année.

Ainsi, nous aurons droit à une émission spéciale de fin d'année supplémentaire, Le pestacle de fin d'année.

Comme les émissions de fin d’année du 31 décembre se déroulent tard et s’adressent davantage aux adultes, les enfants du lait ont choisi de boucler l’année 2025 avec éclat, en conviant le public à leur propre « pestacle » d’un réveillon familial. On les suivra à travers une soirée haute en couleur, débordante d’humour et d’imagination, fidèle à l’esprit espiègle des campagnes du Lait. Chaque scène fera écho à un moment marquant de l’année, à ces faits qui ont animé les discussions aux quatre coins du Québec. Enfin, un rendez-vous du 31 décembre pensé pour rassembler toutes les générations, des plus jeunes aux plus grands.

Parmi les petites bouilles plus connues qui se retrouvent sur l'affiche en entête, on note Théo Frappier (voir sa photo ici), qui jouait Orient dans la dernière saison d'Avant le crash, de même que Simone Bellemare-Ledoux (voir sa photo ici), qu'on a pu voir très récemment dans STAT et Alertes.

Êtes-vous aussi heureux que nous de cette nouvelle? Ça promet d'être TRÈS TRÈS mignon!

Produite par Sphère Média en collaboration avec Bell Média, LE PESTACLE DE FIN D’ANNÉE PRÉSENTÉ PAR LES ENFANTS DU LAIT sera diffusé le 31 décembre à 18 h 30 sur Crave, Noovo, Canal Vie, Canal D et Z simultanément. L’émission sera en rediffusion le jeudi 1er janvier à 17 h (Z), à 18 h (Canal Vie), à 22 h (Canal D) et le vendredi 2 janvier à 19 h (Noovo).