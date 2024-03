Les deux filles de Sébastien Diaz font une apparition surprise à En direct de l'univers

Quand la famille du convive célébré à En direct de l'univers se rend sur la scène, cela donne à tous coups lieu à des moments mémorables et absolument attendrissants. Que ce soit pour offrir la performance de leur vie ou tout simplement pour chanter leur amour face à l'invité de la soirée, l'émotion coule toujours à flot.

Ce fut le cas ce soir, alors que les enfants de Sébastien Diaz ont fait irruption sur le plateau de l'émission de France Beaudoin, par le moyen d'une courte vidéo remplie d'émotion. Il faut dire que ce moment a été magnifique en tout, dans lequel Liv et Bowie, respectivement nées en 2014 et en 2018, ont complété le monologue du « Bonheur » d'Yvon Deschamps en lançant des « I love you so much, so much, so much! » Les yeux estampillés de fierté, Sébastien semblait ravi que ses deux filles aient pris la peine de témoigner leur affection pour leur paternel.

Cette scène faisait suite au passage remarqué d'une légende du théâtre, Robert Lepage, qui est l'idole absolue du convive de la soirée. Ce dernier a entonné le mémorable monologue de « La face cachée de la lune », une pièce culte que Sébastien a vu à 7 reprises, rien de moins!