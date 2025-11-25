Les cônes orange à l'honneur dans Indéfendable cette semaine

Une nouvelle intrigue débutait discrètement ce lundi dans Indéfendable, alors qu'on apercevait un homme qui ramassait des cônes orange dans une rue.

Avec cette histoire, qui nous occupera cette semaine, l'autrice Izabel Chevrier fait un clin d'oeil amusant à la situation qui accable Montréal depuis quelques années, la surabondance des cônes orange et de travaux dans les rues de la métropole.

C'est dans ce contexte que vous ferez la rencontre de Gégé Lafontaine, un homme particulièrement sympathique, qui s'amuse avec les cônes pour passer un message. Il se fera accuser de vol et recel de signalisation routière et c'est Kim Nolin (Julie Trépanier) qui acceptera de le représenter.

Je me considère un peu comme le Robin des Bois des cônes orange! - Gégé Lafontaine

Dans le rôle du dérangeant, mais irrésistible Gégé, on retrouve le comédien Nicolas Dionne-Simard (voir sa photo ici), qu'on avait pu voir dans un petit rôle dans STAT l'an dernier, celui d'un enquêteur de la sécurité publique.

Gégé en fera voir de toutes les couleurs à son avocate cette semaine, on ne mettant pas de côté son hobby, malgré les accusations qui pèsent contre lui. « Beaucoup de mots pour rien, on peut juste leur parler d'art posturbain. Le monde accepte ça quand les artistes font des affaires spéciales, genre envelopper des immeubles dans du tissu. »

Cette cause se déroulera dans la légèreté la plus totale, ce qui viendra contrebalancer les deux autres intrigues en cours, celle de Jacques Grégoire (David La Haye) accusé d'incitation au suicide et une autre histoire qui sèmera de graves inquiétudes chez les téléspectateurs.

C'est à voir du lundi au jeudi sur les ondes de TVA, et ce, jusqu'au 11 décembre.

