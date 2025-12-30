Les autrices d'Indomptables nous en disent plus sur ce mystérieux cowboy

Cet hiver, une nouveauté débarque sur les ondes de TVA pour notre plus grand plaisir, une série annuelle western qui ne pourrait être plus au goût du jour, après le succès épatant de la série Yellowstone aux États-Unis et partout sur la planète.

Dans Indomptables, nous assisterons à une rivalité croissante entre deux familles importantes de la région fictive de St-Aubertin. Lisez nos impressions sur les deux premiers épisodes ici.

C'est dans ce contexte que nous pourrons faire connaissance avec le comédien Olivier Renaud, qui débarque dans l'intrigue avec un vent de mystère et un charisme à tout casser.

Les deux autrices de la série, Mireille Mayrand-Fiset et Sylvie Bouchard ont bien voulu nous en dire un peu plus sur le personnage qui fera tourner toutes les têtes cet hiver.

« Il s'appelle Ryan. Comme il l'a dit lui-même au début, Ryan Cardinal. C'est un Québécois qui a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans l'Ouest, notamment sur des ranchs. On voit un petit preview de ça quand il attrape l'étalon au début. C'est un homme qui a beaucoup de connaissances en culture équestre, qui a beaucoup d'expérience avec les chevaux, du horsemanship qu'on appelle. C'est aussi un personnage qui vient avec un lourd passé. On en apprendra par petites touches. »

Elles ajoutent : « Il va former une pointe du triangle amoureux avec Sam et Sébastien [interprétés par Marianne Fortier et Félix-Antoine Duval], on va découvrir ça rapidement. »

Elles concluent ainsi : « Il est chargé d'autres choses aussi. Il a son propre vécu. »

Ce sera à découvrir à compter du mercredi 7 janvier, à 20 h, à TVA et dès le lendemain sur illico+.

Découvrez ici notre entrevue vidéo avec Olivier Renaud, qui incarne ce fameux cowboy mystérieux.