Rencontrez Olivier Renaud : Le comédien qui fera tourner toutes les têtes cet hiver dans Indomptables

Répondant à la demande de bien des téléspectateurs, TVA nous fera découvrir de nouveaux visages cet hiver, dans la série annuelle Indomptables dont la diffusion se fera à compter du 7 janvier. Parmi ceux-ci, on retrouve le nouveau venu Olivier Renaud (voir ses photos ici), qui promet de faire tourner toutes les têtes cet hiver, à l'écran comme dans les salons.

Lisez nos impressions sur les premiers épisodes de la série ici.

Nous avons eu le plaisir de le rencontrer, lors du visionnement de presse de la série, et nous avons découvert un sympathique artiste multidisciplinaire au parcours étonnant et au charisme foudroyant. Nous sommes donc heureux de vous le faire découvrir à notre tour.

Si on le retrouve dans cette production, c'est grâce au flair de ceux et celles qui ont vu en lui les qualités d'une tête d'affiche. Il nous dit : « C'est grâce aux gens qui sont venus me chercher. Mon agente, l'œil de ceux qui voulaient m'inclure dans ce super projet. Donc, j'y suis un tout petit peu pour rien, et en même temps, avec énormément de plaisir et de reconnaissance et de gratitude pour la chance. »

Moi, j'étais prêt à laisser tomber tout le côté comédien.

Olivier nous raconte qu'il était sur le point d'abandonner son rêve de faire carrière comme acteur lorsque le téléphone a sonné : « J'étais prêt à partir sur quelque chose de complètement différent. On m'appelle pour cette audition et je lis. Ryan me ressemble comme deux gouttes d'eau dans le sens où c'est un nomade, c'est un mystérieux. Il est seul. C'est un peu un loup quelque part. J'ai aussi grandi à l'étranger, entre le Brésil, l'Europe de l'Est et la Thaïlande. J'ai énormément de chance! »

Le parcours de cet artiste multidisciplinaire est aussi éclaté qu'épatant. Il nous explique : « C'est un peu particulier. Donc, j'ai habité à l'étranger toute ma vie, d'où l'accent, lycée français, etc. Je pars faire mes études au HEC Montréal, depuis Bangkok. Et avant la fin de mes études, je suis recruté pour devenir acrobate circassien avec le Cirque du Soleil. Mes parents sont fâchés parce que c'est eux qui financent mes études et qui me disent "Mais comment tu pars pour le cirque?" J'ai fait "C'est bon, je vais finir en route". Et d'ailleurs, j'ai fini en tournée. »

Il poursuit en nous parlant de ses différentes apparitions sur scène : « J'étais sur Saltimbanco. Ensuite, j'étais sur Love à Vegas. Et j'ai goûté à tout ça, à travers ce que le cirque a pu m'apporter, à travers les arts circassiens, mais aussi les arts clownesques. Dès que j'ai touché à ça, c'était vraiment un coup de cœur. Je suis parti faire Gaulier en France, l'école Philippe Gaulier, qui était un délice total. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que soit je deviens clown, soit comédien. L'un de mes mentors préférés, René Bazinet, m'a dit "Tu ne seras pas clown. Pas avec ça" [il pointe son visage en riant, NDLR]. J'ai pleuré. Et après, je m'en suis remis. »

Je suis revenu au Québec il y a un peu moins d'un an. Et puis, je sens que je suis à la bonne place.

En enfilant le traditionnel jeans et le chapeau de cowboys, et en troquant son accent français pour un dialecte bien de chez nous (il nous fait une démonstration avec sa voix québécoise ci-dessous), Olivier se métamorphose en Ryan, ce mystérieux étranger qui viendra faire des vagues à St-Aubertin. Il a totalement la tête de l'emploi et n'est pas sans rappeler un certain Rip Wheeler dans Yellowstone! Dès les premiers instants, vous voudrez absolument savoir ce qu'il cache, d'autant plus que son arrivée sera à la genèse d'un excitant triangle amoureux.

Vous aurez la chance de découvrir son talent dès le mercredi 7 janvier à 20 h, dans Indomptables, sur les ondes de TVA et sur TVA+.