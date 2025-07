Les Armes : Un soldat disparaît dans la dernière mission de JTF16

On se rappellera que la première saison des Armes s'est conclue alors que les membres de JTF-16 s'envolaient vers une mission dans le Nord.

La nouvelle mouture s'amorcera, elle, alors que les soldats sont de retour au pays après s'être fait prendre dans une embuscade au cours de laquelle le groupe a essuyé des pertes. Le lieutenant-colonel Louis-Philippe Savard (Vincent-Guillaume Otis) portera sur ses épaules le poids de la disparition d’un soldat dont le sort demeure inconnu.

On s'imagine que le soldat en question est un personnage connu du grand public et si nous avions à miser sur quelqu'un nous irions avec Mick Vanier (Émile Schneider) en raison de quelques petits détails qui nous chicottent. D'abord, nous avons rencontré le comédien récemment sur un tapis rouge et celui-ci était très évasif par rapport à la suite pour son personnage dans la série. Puis sa photo est placée à la toute fin de la mosaïque des acteurs de la saison 2, que vous pouvez voir ci-dessous.