Les armes, saison 2 : Du sang neuf, de l'action et plusieurs questions

Ce jeudi, les médias étaient conviés au visionnement en primeur des deux premiers épisodes de la nouvelle saison de la série Les armes, qui sera présentée sur les ondes de TVA à compter du 8 septembre. Comme on le sait, des changements ont eu lieu en coulisses, alors que l'auteur Alexandre Laferrière a succédé à Pierre-Marc Drouin, qui avait fait un excellent travail avec la saison originale. Ce faisant, vous sentirez sans doute un léger changement de ton dans l'intrigue, tandis que l'action semble être plus que jamais au rendez-vous. Le récapitulatif, que nous sert d'entrée de jeu la production sur la chanson « War » d'Edwin Starr, agit comme une formidable mise en bouche, qui donne le ton pour la suite.

Comme on le sait depuis la fin de la précédente saison, il y a une taupe sur la base militaire de Kanawata, qui travaille de pair avec les Russes. Si les téléspectateurs sont complices de cette information cruciale, les personnages eux vont s'évertuer à comprendre comment les informations ont coulé, entraînant la disparition d'un soldat - le très déterminé Mick Vanier (Émile Schneider) - et des blessures graves pour d'autres, lors d'une mission secrète dans le Grand Nord. D'ailleurs, pour nous offrir ces images, le réalisateur Jean-Philippe Duval a suivi un véritable bataillon de l'armée canadienne sur le terrain, lors d'un exercice hivernal à Bagotville. Le résultat est assez formidable! Quant à Mick Vanier, il faudra patienter plusieurs épisodes, jusqu'à mi-octobre ou après, avant d'avoir le fin mot de l'histoire. Vivant ou mort?

Autre fait saillant, la comédienne Ève Landry ne figure pas dans les premiers épisodes, son personnage ayant été appelé pour une commission d'enquête nationale. Il faudra patienter jusqu'à la mi-saison, en décembre, avant de voir Kim Falardeau revenir dans l'intrigue, une absence scénarisée pour accommoder la comédienne, nous dit-on. Pour cette raison, l'arrivée d'un nouveau personnage, interprété par Bianca Gervais, n'est pas fortuite. La sergente Gabrielle Auclair, qui dirige la police militaire, viendra faire un peu de ménage dans les affaires de la base. Autoritaire, tenace, investie et souvent arrogante, celle-ci ne peut que polariser, d'autant plus qu'elle laisse trop souvent tomber sa famille pour ses responsabilités professionnelles. La voir tenir tête au Colonel Craig a toutefois quelque chose de jouissif.

Autre petit nouveau dans la distribution, Patrick Labbé vient interpréter un mercenaire, capturé par l'équipe d'Allan Craig, quelques mois après la fâcheuse fin de son personnage dans STAT. Celui-ci sera enfermé et torturé pour obtenir des informations, qu'il ne donnera pas facilement. Dans ce rôle, Patrick Labbé s'avère absolument parfait, offrant déjà dans les deux premiers épisodes des scènes mémorables de torture. Frondeur et entêté, ce personnage risque de nous en faire voir de toutes les couleurs cette saison.

Certes, quelques scènes nous sont apparues forcées dans cette nouvelle saison, tout comme certains dialogues qui semblaient un peu trop placés. Mais pour ceux et celles qui attendaient Les armes après la première saison, l'essence demeure, avec un soupçon d'action en plus. Après les deux premiers épisodes, plusieurs questions nous occupent. Qu'est-ce que cette valise que cache le lieutenant-colonel Louis-Philippe Savard? Qu'est-il arrivé à Mick Vanier? Y a-t-il un ennemi au sein du JTF-16? Qui va découvrir la taupe? Où va nous mener cette intrigue de revendeur de drogue sur la base militaire? Qui est Madeleine Phillips (Macha Limonchik) et quel est son lien avec Craig? Et comment va se porter le fameux adjudant-chef Thomas Dallaire, qu'incarne le formidable Frédéric Millaire Zouvi, alors que sa mission au Moyen-Orient semble aussi tourner au cauchemar? Voici ce qui vous tiendra en haleine cet automne dans Les Armes. Serez-vous au rendez-vous? Oui, mon colonel!

La série Les armes est présentée les lundis à 21 h sur les ondes de TVA. Un épisode sera déposé en primeur chaque lundi sur illico+.