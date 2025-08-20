Les armes : Découvrez la bande-annonce remplie d'action pour la 2e saison

Ce mercredi, TVA propose une nouvelle bande-annonce pour la deuxième saison de la série Les armes, qui reprendra du service à compter du lundi 8 septembre à 20 h. Ces premières images nous permettent de constater que cette suite devrait être particulièrement mouvementée.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

On y voit pour la première fois le personnage qu'interprétera Patrick Labbé, nommé Daniel Colin, un soldat capturé par l'équipe d'Allan Craig et questionné pour ses liens avec les Russes. Découvrez ici ce que le comédien a pu nous dire sur ce nouveau rôle depuis STAT.

On y aperçoit aussi la comédienne Bianca Gervais qui fait ses débuts dans la série, dans un rôle important, celui de Gabrielle Auclair.

Le synopsis de cette nouvelle saison va comme suit : La mission du JTF16 dans le Grand Nord est un échec tant du point de vue militaire que personnel. L'autre équipe menée par Dallaire et envoyée au Moyen-Orient a atteint son objectif, mais au prix de pertes humaines. Alors que le Colonel Savard prend une partie du blâme pour la confrontation avec les Russes, Dallaire s'en veut de n'avoir pas prévu la riposte énergique de l'ennemi. Le Colonel Craig en sort grandi, lui qui avait averti l'un et l'autre du danger à trop vouloir imposer une vision des choses incompatibles avec la sienne. Craig n'en devient que plus imprévisible maintenant qu'il a tissé sa toile autour de Savard et Dallaire, tout en ramenant un otage énigmatique de sa mission. La confrontation entre eux est loin d'être terminée, sur fond d'infiltration et d'espionnage. La taupe Sergerie continue d'accumuler des informations stratégiques d'importance sans que nul ne puisse la suspecter. La louve est dans la bergerie...

Rappelons que cette nouvelle mouture est signée par l'auteur Alexandre Laferrière, qui a pris le relais de Pierre-Marc Drouin qui avait très bien mis la table avec la première saison captivante. Jean-Philippe Duval a repris sa place derrière la caméra pour cette suite.

C'est à ne pas manquer à compter du 8 septembre à 20 h sur les ondes de TVA.