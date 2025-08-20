Les Armes : Bianca Gervais sera-t-elle la prochaine bête noire du petit écran?

Plusieurs acteurs se joindront à la distribution de la deuxième saison des Armes. Parmi eux, on retrouve l'excellente Bianca Gervais.

Celle-ci interprètera la sergeante Gabrielle Auclair, haute gradée dans la police militaire sur la base. Il s'agit de la patronne de Kim Falardeau, jouée par Ève Landry.

« C'est un personnage dans lequel on ne m'attend pas du tout. Je dis à la blague que je n'aurais même pas pensé à moi pour me caster dans cette affaire-là. Je pense que c'est l'un des personnages les plus loin de ma personne que j'ai pu jouer », nous confiait-elle lors de la visite de plateau il y a quelques semaines.

Elle ajoutait : « C'est une fille qui est possiblement en post-partum de son enfant. Très impulsive, agressive, très professionnelle, mais pas une mère adéquate, ni une blonde adéquate. Elle est une police adéquate, oui, mais en négligeant d'autres sphères de sa vie. »

« C'est vraiment un personnage d'excès », indiquait-elle. « On va découvrir son côté faible, mais elle va peser sur des pitons chez les spectateurs. Impossible que les gens disent : "Ah, j'aimerais ça être sa chum." »

Je joue des scènes que je n'ai jamais jouées avant : d'une intensité, d'une violence, d'une agressivité que je n'ai jamais jouées en 32 ans.

Donc, sera-t-elle la prochaine bête noire des téléspectateurs québécois? « Je pense qu'on va aimer l'haïr, puis après ça, on va l'aimer », prédisait l'actrice, qu'on verra sous un tout autre jour dès le 8 septembre à 20 h.

Découvrez la toute nouvelle bande-annonce ici.