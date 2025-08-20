Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Les Armes : Bianca Gervais sera-t-elle la prochaine bête noire du petit écran?

« [...] elle va peser sur des pitons chez les spectateurs. »

Les Armes
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Plusieurs acteurs se joindront à la distribution de la deuxième saison des Armes. Parmi eux, on retrouve l'excellente Bianca Gervais.

Celle-ci interprètera la sergeante Gabrielle Auclair, haute gradée dans la police militaire sur la base. Il s'agit de la patronne de Kim Falardeau, jouée par Ève Landry.

« C'est un personnage dans lequel on ne m'attend pas du tout. Je dis à la blague que je n'aurais même pas pensé à moi pour me caster dans cette affaire-là. Je pense que c'est l'un des personnages les plus loin de ma personne que j'ai pu jouer », nous confiait-elle lors de la visite de plateau il y a quelques semaines.

Elle ajoutait : « C'est une fille qui est possiblement en post-partum de son enfant. Très impulsive, agressive, très professionnelle, mais pas une mère adéquate, ni une blonde adéquate. Elle est une police adéquate, oui, mais en négligeant d'autres sphères de sa vie. »

« C'est vraiment un personnage d'excès », indiquait-elle. « On va découvrir son côté faible, mais elle va peser sur des pitons chez les spectateurs. Impossible que les gens disent : "Ah, j'aimerais ça être sa chum." »

Je joue des scènes que je n'ai jamais jouées avant : d'une intensité, d'une violence, d'une agressivité que je n'ai jamais jouées en 32 ans.

Donc, sera-t-elle la prochaine bête noire des téléspectateurs québécois? « Je pense qu'on va aimer l'haïr, puis après ça, on va l'aimer », prédisait l'actrice, qu'on verra sous un tout autre jour dès le 8 septembre à 20 h.

Découvrez la toute nouvelle bande-annonce ici.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.11 - c4667f18