Les adeptes d'Antigang ont une théorie concernant Paco

Cette semaine, les adeptes d'Antigang ont assisté au retour de Karine (Katrine Duhaime), après qu'elle ait passé trois mois en prison.

La copropriétaire du bar Quickie était de très mauvaise humeur en retrouvant son alliée Fanny (Léane Labrèche-Dor), surtout lorsqu'elle a constaté que Bénédicte (Catherine St-Laurent) avait pris ses aises à sa place pendant son absence.

Plus encore, le fait que Paco (Samian) n'ait pas payé sa caution, d'autant plus qu'il est en possession de l'héritage de deux millions $ laissé à Karine par Gégé (David Giguère), ne passe pas.

À notre grand désarroi, Paco a réussi à séduire de nouveau sa partenaire, en lui rapportant rapidement son argent. Des embrassades s'en sont suivies. Et c'est là que les téléspectateurs ont une hypothèse, qui n'est pas dénuée d'intérêt.

Plusieurs pensent que Paco a rapporté de faux billets à sa douce. Ainsi, lorsqu'elle tentera d'utiliser son argent, elle pourrait avoir une très mauvaise surprise...

Les adeptes écrivent :

« Je suis sûre que Paco a remis les 2 millions en faux billets à sa blonde »

« C'est exactement ce que j'ai pensé! Ça va brasser ... $$$ »

« J'ai comme l impression que Paco a donné de faux billets à Karine pour la rembourser »

« Je bet que l’argent que Paco a donné à Karine c’est des faux billets de la presse a Madawasne. »

Il faudra patienter pour voir si cette théorie des fans se confirme. La semaine prochaine sera consacrée en entier au mariage de Marilou Morin (Camille Felton) et Cédric Murphy (Samuel Gauthier). Pour ce faire, un tournage d'envergure a eu lieu pour toute l'équipe.

Ce jeudi, Marilou recevait un mauvais présage alors que la robe de mariée qui lui a été livrée était couverte de sang. Qui essaie de lui passer un message? La semaine prochaine, nous ferons la rencontre du parrain de la mafia italienne, un certain Federico Morano (Romano Orzari) qui ne semble pas être très apprécié de ses acolytes du crime organisé. Ça promet!

C'est à ne pas manquer, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.