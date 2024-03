Le jeudi 28 mars l'équipe de STAT en était à sa 150e journée de tournage de l'année, soit la dernière de la deuxième saison.

Plusieurs acteurs principaux ont marqué le coup en partageant des remerciements, des coups de chapeau, des blagues ou des images marquantes sur leurs réseaux sociaux.

D'abord, la comédienne Geneviève Schmidt a dévoilé quelques photos des décors de la série et a écrit : « 150 jours plus tard … après le passage d’une centaine de personnes …. Emotions a tous les jours … Rires et pleurer… Sans les figurants , l’équipe et les partners…..le décor n’a pas la meme énergie…

On se revoit chère gang de malades. Reposez-vous d’ici juillet . La saison 3 risque de faire mal …… »

De son côté, Stéphane Rousseau indique en story sur Instagram : « Terminé le tournage pour cette 2e et formidable saison. Quelle chance de faire partie de cette formidable équipe de feu ».

Virginie Ranger-Beauregard a, elle, dévoilé une vidéo de son collègue, Normand D'Amour les yeux fermés sur la chaise de maquillage. « Normand est déjà en vacances dans sa tête », indique-t-elle.

Anglesh Major a aussi souligné cette journée importante avec une photo d'accessoires appartenant à son personnage, le docteur Marc-Olivier Morin.

Les tournages de STAT reprendront au mois de juillet prochain. En attendant, les comédiens peuvent profiter de quelques mois de répit. Certains se tiendront loin des caméras pour jouer au théâtre, alors que d'autres prendront de vraies vacances du métier. Bon repos bien mérité à toute la distribution!

