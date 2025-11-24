L'épisode d'Alertes de cette semaine dresse un parallèle plutôt intéressant

Alors qu'il ne reste que deux épisodes à la cinquième saison d'Alertes, les autrices Sarah Lévesque et Mireille Mayrand-Fiset font progresser l'intrigue qui occupe l'Escouade Cerbère depuis quelques semaines maintenant, impliquant le kidnapping de plusieurs bébés en bas âge.

Ce mardi, en plus de nous présenter des indices majeurs qui feront avancer grandement cette enquête, les autrices proposeront un parallèle intéressant, qui fera le lien avec un nouveau projet qui verra le jour prochainement.

En effet, vous verrez Guillaume Pelletier (Danny Gilmore) prendre une décision importante, celle de prendre des vacances bien méritées après plusieurs années de travail acharné en continu. En ce sens, il passera un appel à un bon ami, joué par Normand Daneau (voir sa photo ici), pour s'inviter à son chalet pour un repos plus que nécessaire.

Cet aparté, qui semble pour le moins banal, dresse un parallèle avec la série dérivée Alertes : Pelletier qui sera présentée sur illico+ à compter du 4 décembre. Un beau cadeau sous le sapin pour bonifier la saison d'Alertes!

Dans cette nouveauté, le sergent-détective Guillaume Pelletier partira donc pour quelques jours de vacances hivernales bien méritées au chalet qu'il a loué à son ami d'enfance, François. Alors qu'il croit pouvoir décompresser en pleine nature, il se retrouve plutôt plongé au coeur d'un drame familial déchirant : Céline, l'ex-conjointe de François, mère de ses deux filles, est sauvagement assassinée peu après l'arrivée de Pelletier. Les vacances de l'enquêteur d'élite de l'escouade Cerbère se transforment rapidement en mission : collaborer avec la police locale, en particulier avec l'unique enquêtrice de la région, la très calme et affable Évelyne Dumoulin, pour tenter d'identifier, parmi les suspects dans l'entourage de la victime, le ou la coupable de ce meurtre qui le touche de près...

Joëlle Paré-Beaulieu, Geneviève Boivin-Roussy, Patrick Côté, Agathe Ledoux, Isabelle Miquelon, Robert Naylor, Rémi-Pierre Paquin, Léa Roy et plusieurs autres composent la distribution de la série, à laquelle s'ajouteront certains membres réguliers d'Alertes, soit Charles-Alexandre Dubé, Catherine Bérubé et Mélanie Pilon.

Ce sera à ne pas manquer dès le jeudi 4 décembre sur illico+.

D'ici là, il reste deux épisodes à la 5e saison d'Alertes, présentés les mardis à 20 h sur les ondes de TVA et sur TVA+. La 6e saison commencera le mardi 6 janvier à 20 h.