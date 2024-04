Léo se fâche dans la dernière semaine de la saison d'Indéfendable

TVA dévoile aujourd'hui des images de la dernière semaine de la deuxième saison d'Indéfendable. Ainsi, l'on constate rapidement que rien ne va plus au Cabinet Lapointe-MacDonald-Desjardins.

D'abord, on assiste au retour de Me Marianne Desjardins, jouée par Anne-Élisabeth Bossé, qui semble annoncer une énorme nouvelle à ses collègues, nouvelle qui plonge d'ailleurs Léo dans une véritable colère.

Par ailleurs, les problèmes de santé de Me Lapointe (Michel Laperrière) continuent d'inquiéter ses complices, tandis que Me Legrand, que nous avons pris en grippe cette saison, s'enfonce dans ses mensonges et ses implications douteuses.

Voyez les images de la dernière semaine ci-dessous.

Le synopsis de la dernière semaine va comme suit : Il s'en passe des choses au cabinet Lapointe-McDonald-Desjardins! Dans les dernières secondes de l'épisode d’hier, les téléspectateurs ont pu apercevoir Marianne (Anne-Élisabeth Bossé), revenue après quelques mois au Costa Rica. Son retour s’accompagnera d’une grande nouvelle, qui secouera le cabinet. L’état de santé de Me Lapointe (Michel Laperrière) se dégrade de plus en plus, et il peinera à passer au travers du procès de Romane Blais (Catherine St-Laurent), qui s’ouvre lundi. Léo (Sébastien Delorme), qui sera très affecté par tous les changements au cabinet, soutiendra André dans sa cause et ses soucis de santé. D’ailleurs, la confession de Jade (Léa Pilotte) vient changer la donne, à l’aube du début du procès. Pour protéger sa sœur, Romane aurait porté le coup fatal qui a tué Scott, alors que Jade lui aurait asséné 22 coups de couteau. L’étau se resserre autour de Me Legrand (Martin-David Peters), pour qui rien ne va plus. Empêtré jusqu’au cou dans les affaires illégales de Jessica (Émilie Lajoie), il est pris entre deux gangs rivaux. Il a accepté de fournir le nom des contacts de Jessica à Normand Viau (Alex Bisping) en échange de rémunération, ce qui risque de se retourner contre lui. De plus, Inès (Nour Belkhiria) et lui doivent témoigner au procès de Greg Renaud (Olivier Aubin), ce qui ramènera de douloureux souvenirs de la fusillade dont il a été victime la saison dernière. Une semaine finale qui s’annonce forte en émotions et en rebondissements!

Rappelons que depuis la semaine dernière, vous pouvez voir à l'oeuvre dans la quotidienne une comédienne qui est aussi la fille d'une personnalité très connue.

Notons que la populaire quotidienne sera de retour l’automne prochain à TVA pour une troisième saison. Des changements ont eu lieu dans l'équipe pour permettre cette suite.