Le tournage de ce projet a été particulièrement émotif pour Mathieu Baron

Cet automne, nous pourrons retrouver le comédien et animateur Mathieu Baron dans un contexte pour le moins différent, à la barre de la deuxième saison de la docuréalité J'ai frôlé la mort à Canal D. Dans ce contexte, Mathieu Baron va à la rencontre de gens ordinaires qui se sont retrouvés dans des situations où leur vie était en jeu.

Parmi les dix histoires troublantes qui vous seront proposées cet automne, on retrouve celle de quelques personnalités plus connues, notamment l'animatrice Pénélope McQuade, victime d'un terrible accident de voiture, Robert Marien, comédien ayant passé près de la mort en jouant au hockey et Dany-Sébastien Bernier, alias Babu, qui a été au coeur d'un accident de moto en 2005. Chacun à sa manière, les participants racontent comment ils en sont arrivés à côtoyer la mort de trop près, une expérience chaque fois traumatique.

L'animateur nous dit d'emblée : « Pour moi, c'était d'avoir une écoute. C'était une chance pour moi d'avoir ce contrat-là. Oui, ça reste du travail, on le sait, mais au niveau animation, c'est simplement d'être l'oreille de ces gens-là, qui ont eu la gentillesse de venir s'ouvrir et raconter leurs histoires extraordinaires. Entendre le avant, le pendant et le après. Comment ils ont vécu cela, ce ne sont pas des réhabilitations qui ont duré huit jours. Ceux qui vont écouter l'émission vont comprendre que ç'a été très long, très ardu, et que, oui, ils ont littéralement frôlé la mort pour vrai, ce n'est pas juste un titre que le diffuseur a mis pour attirer l'attention. »

Mathieu Baron se montre d'ailleurs choyé qu'on pense maintenant à lui pour des projets à échelle humaine comme celui-là, lui qui a trop longtemps été associé à un stéréotype de la téléréalité : « Je n'ai pas la prétention de dire que maintenant, les gens me font confiance. Mais oui, j'aime y croire, j'aime croire en l'idée que je suis capable d'écoute, d'une grande humanité. Ç'a toujours été quelque chose qui était important pour moi, dans tout ce que j'ai fait, qu'il y ait un côté humain lors de l'animation. On le sait, il y a certaines variétés qui sont plus placées et c'est correct, mais dans ce cas-ci, c'était 0 placé. Ce sont de vraies personnes, de vraies histoires. Ce sont leurs textes, leurs mots, la façon dont eux souhaitent le raconter. »

Il s'agit en outre, pour cette raison, d'un tournage assez émotif, confirme Mathieu Baron : « Veux, veux pas, tu entres dans l'histoire le plus que tu peux. Les survivants nous racontent l'histoire. Bien sûr, il y a du montage, on n'entendra pas toute l'entrevue. Mais d'entendre tous les détails, de comment ça s'est passé, ce qu'ils ont traversé, tu n'as pas le choix... Si tu écoutes pour vrai les choses qu'ils te racontent, qu'ils te disent, tu n'as pas le choix d'avoir un minimum d'émotion. »

L'animateur n'a toutefois pas souhaité nous partager l'histoire qui l'a le plus touché parmi celles présentées cette saison. « J'aime mieux ne pas me prononcer et laisser les gens découvrir ces dix histoires extraordinaires. »

La saison commence d'ailleurs avec le récit de Mateo Corrales, un jeune homme qui a été électrocuté par 25 000 volts, lors d'une expérience un peu trop téméraire d'adolescence.

L'émission J'ai frôlé la mort sera présentée à compter du mardi 22 août à 21 h sur Canal D.

