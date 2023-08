Mathieu Baron a dû changer son numéro après l'annonce de sa relation amoureuse

Mathieu Baron en a surpris plus d'un la semaine dernière en révélant être en couple et en publiant des images sur ses réseaux sociaux. C'est que le comédien et animateur refusait jusque-là d'aborder publiquement sa vie amoureuse.

Voyez son adorable publication et découvrez l'identité de son amoureuse ici.

Croisé lors du lancement des chaînes spécialisées de Bell Média, Mathieu Baron a bien voulu nous expliquer pourquoi il a, en quelque sorte, changé son fusil d'épaule concernant sa vie privée.

« Je le sentais vraiment bien, j'étais prêt à l'annoncer et par respect pour ma conjointe qui va être capable de publier des photos sans devoir faire attention à ce qu'on voit sur ses réseaux sociaux à elle, pour sa famille et tout ça », explique d'emblée Mathieu.

Lorsqu'on lui demande si on pourrait les voir sur un tapis rouge bientôt, le comédien répond : « Sait-on jamais ».

Mathieu Baron souhaite quand même garder ses amours privées, notamment depuis combien de temps il est en couple. C'est tout à son honneur!

Ce faisant, il nous confie avoir dû changer son numéro de téléphone dans les derniers jours, tellement il se faisait ensevelir de message concernant son couple : « Un moment donné, c'était trop... Nouveau départ, je suis heureux en amour! »

Nous pourrons voir, cet automne, Mathieu Baron à l'animation de la deuxième saison de J'ai frôlé la mort à Canal D, dont le premier épisode sera présenté le mardi 22 août à 21 h.

Évidemment, le sort de son personnage dans Indéfendable demeure incertain. Nous saurons de quoi il en retourne dans le premier épisode de la 2e saison, diffusé à TVA le 11 septembre à 19 h. Le producteur de la série nous disait ceci à ce sujet.